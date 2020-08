A moins de 24 heures du démarrage des examens du CFEE, tous les 99 centres d’examen du département de Pikine ont été désinfectés, selon le sous-préfet de l’arrondissement de Pikine-Dagoudane, Oumar S. Ndiaye.

Le démarrage de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) est prévu demain jeudi, pour deux jours. Dans le département de Pikine, tout est fin prêt pour les candidats, malgré la pandémie et l’hivernage qui s’est installé. Pendant plusieurs jours, le service d’hygiène y a procédé à la désinfection des 99 centres d’examen, avec l’aide du mouvement Action.

‘’Nous allons vers des examens pour deux jours. Tous les moyens ont été mobilisés pendant plusieurs jours, pour accompagner cette action du Pr. Daouda Ndiaye. Ceci entrait dans le cadre de la lutte communautaire contre la Covid-19. A ce jour, on peut dire que tous les 99 centres d’examen du département de Pikine sont fins prêts pour recevoir les enfants, vu qu’ils ont été désinfectés. C’est important de les protéger et c’est à cause de cela que nous avons pris la décision d’agir ainsi, en désinfectant les centres pour leur permettre de passer les examens dans les meilleures conditions’’, a déclaré le sous-préfet de l’arrondissement de Pikine Dagoudane Oumar Sagna Ndiaye.

C’est à l’école Notre-Dame du Cap-Vert, qui recevait des kits scolaires, des masques, des gels du mouvement Action dirigé par le Pr. Daouda Ndiaye.

Le donateur a saisi l’occasion pour se prononcer sur la question du paludisme, en cette période de Covid-19. Il invite chacun à faire de la prévention une question d’honneur, en cette période hivernale. ‘’La situation n’est pas alarmante, mais préoccupante, parce que quand ces deux pathologies, à savoir le paludisme et la Covid-19 se retrouvent chez une personne, cela va être très difficile. Ceci s’explique par le fait que le paludisme, comme la Covid-19, sont des maladies mortelles. Une personne qui souffre de paludisme symptomatique ou asymptomatique présente un plasmodium, un microbe. Si la Covid-19 arrive, il y aura des problèmes, car on parlera de comorbidité, puisque nous sommes en zone de pandémie’’, explique l’enseignant à l’Ucad.

Selon qui, en cette période de haute transmission du paludisme, beaucoup de personnes vont choper le virus sans le comprendre.

Donc, prévient-il, ‘’il ne s’agit plus de sujets du 3e âge ou d’enfants, mais chaque personne qui porterait un parasite dans son sang, qu’il développe ou pas la maladie et qui se retrouve toucher par la Covid-19, reste une personne très vulnérable par rapport à la situation épidémiologique. Une bataille d’une pandémie ne saurait être gagnée sans un engagement communautaire. Si tout le monde s’investit, on est optimiste, on verra le bout du tunnel sous peu’’, a conclu l’inventeur du test du paludisme dénommé ‘’Illumigene Malaria’’.

CHEIKH THIAM