École verte

Dans le cadre de la mise en place du Plan Sénégal émergent vert dans les établissements scolaires, les ministres de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), de l'Education nationale et de l'Urbanisme se sont réunis et ont mis en place un groupe de travail interministériel pour matérialiser ce souhait du chef de l’Etat, Macky Sall.

Ainsi, la journée de demain jeudi a été retenue pour procéder, à l’école Médina Mbao Gare 2, au lancement officiel du Programme national de reboisement, d'embellissement et d'amélioration du cadre de vie scolaire. Cette annonce a été faite hier par le directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale au MEDD, Dr Gora Niang. C'était lors d'une signature de partenariat entre les cours Sainte Marie de Hann (CSMH) et le MEED, à l’occasion de la Journée de sensibilisation sur le développement durable.

...Selon le Dr Niang, pour réussir un tel projet, il faudra une mobilisation générale autour de la protection et de la préservation de l'environnement, notamment dans la lutte contre le péril plastique, les feux de brousse, la déforestation, mais aussi dans la réduction des émissaires de gaz à effet de serre. La meilleure manière de réussir cela, selon lui, est de passer par les élèves qui vont servir de relais au niveau de la population.

De son côté, Martin Badiane des CSMH a soutenu que son établissement scolaire a obtenu, à l'académie de Rouen, en France, le label E3D (établissement en démarche de développement durable) pour l'année 2018, et le label de niveau 1 qui valide la confirmation de l'engagement. Au-delà de la labellisation, poursuit-il, le CSMH veut s'engager dans une culture des éco-gestes pour une consommation responsable des ressources limitées et plus particulièrement de son établissement conformément à la Lettre encyclique du Saint-Père François en mai 2015, sur la sauvegarde de la maison commune, conformément aussi au Programme de développement durable à l'horizon 2030, lancé depuis 2016 par les Nations Unies et au volet environnement et développement durable du PSE.