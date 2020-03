La 3e et la 4e journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2021 vont se disputer en fin du mois de mars. Alors que plusieurs joueurs africains se trouvent à l’étranger dans des pays affectés par le Covid-19, le sélectionneur de la Gambie Tom Sainfiet plaide pour un report de ces journées. La Gambie et le Gabon doivent se rencontrer les 26 et 30 mars prochains pour les éliminatoires de la Can 2021.

Le sélectionneur des Scorpions va devoir composer son équipe sans 7 joueurs clés qui évoluent dans le championnat italien, le pays d’Europe le plus touché par le Coronavirus. Parmi ces joueurs, il y a le capitaine de l’équipe nationale de la Gambie Omar Colley, qui joue à Sampdoria. Un motif suffisant selon le technicien belge pour reporter ces rencontres qui, selon lui, les jouer serait injuste.