Le CRD exige la tenue des élections municipales et départementales cette année. Il s’insurge contre la gestion de la pandémie, les dérives autoritaires du régime et réclame l’abandon des charges contre Boubacar Sèye d’Horizon sans frontières.

Le Congrès pour la renaissance démocratique (CRD) sort de son mutisme. La Conférence des leaders s'est réunie en visioconférence pour examiner l'actualité nationale. Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Cie fustigent le flou qui entoure l'organisation des prochaines échéances électorales qui risquent de se tenir au-delà de l'année 2021. Dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’, les leaders regrettent l'absence d'une ''annonce claire et engageante portant sur le calendrier électoral avec, en lieux et places, la diffusion de messages qui semblent viser l'instauration d'une confusion générale en la matière''.

A leurs yeux, le régime, en particulier le président de la République, continue de confondre le calendrier républicain avec ses intentions ''illégales et illégitimes'' de renvoyer toute élection en 2024, par le dilatoire et les moyens frauduleux. Le CRD exige, par conséquent, la tenue sans délai des élections municipales et départementales.

Egalement, le congrès, présidé par le député Mamadou Lamine Diallo, dénonce une intensification de la négation systématique des libertés, avec des relents dictatoriaux. ''Incapable, en effet, de trouver des solutions aux problèmes du pays, Macky Sall se réfugie derrière l'autoritarisme. Le CRD exige l'abandon de toute charge contre Boubacar Sèye, simplement embastillé pour avoir demandé la vérité sur l'utilisation des fonds de l'Union européenne qui étaient destinés à lutter contre l'émigration clandestine'', dénonce-t-on.

Transparence dans la campagne de vaccination

S’agissant de la pandémie, le Congrès pour la renaissance démocratique souligne que cette deuxième vague met à nue les carences des structures sanitaires du pays. Pire, se désolent les leaders du CRD, le gouvernement opte pour une politique des chiffres, à la place d'une politique de lutte efficiente contre la pandémie. Car, pour l'essentiel, ce sont des chiffres qui ont été gérés, en lieu et place de la maladie réelle.

''Les hôpitaux et structures de santé renvoient l'image d'une mal gouvernance générale, une mal gouvernance qui n'a guère épargné le dispositif global de protection des citoyens contre les maladies et contre l'épidémie de coronavirus en particulier''.

De ce fait, Abdoul Mbaye et Cie en appellent à la conscience citoyenne, face à la progression très alarmante des cas de contamination, et demandent d’adopter une conduite collective et individuelle conforme aux directives instruites au quotidien par les autorités et personnels de santé.

Les membres du CRD invitent, en outre, le gouvernement à faire preuve de la transparence la plus totale, en ce qui concerne la campagne de vaccination. Pour ce faire, disent-ils, il serait judicieux de laisser aux professionnels et experts compétents la part qui leur revient dans les processus et procédures à mettre en œuvre. Une posture qui contribuera, d'après leur analyse, pour une large part, à rassurer la population.

En ce qui concerne la situation économique du pays, le congrès regrette l'absence de création et les pertes d'emplois ainsi que le recul de l'activité économique lié à la crise sanitaire. Les membres du CRD s'insurgent, à cet effet, contre le mutisme du gouvernement sur les solutions qu'il compte apporter aux graves pertes de revenus des acteurs de la pêche artisanale.

''La campagne arachidière catastrophique en cours devrait aussi inspirer une attitude de soutien et de solidarité pour un gouvernement responsable, en direction du monde rural, notamment des paysans qui souffriront, sans nul doute, d'une baisse significative et certains revenus''.

Face à cette situation peu reluisante, les membres de la Conférence des leaders du CRD appellent toutes les forces vives de la nation à la vigilance et à la responsabilité citoyenne pour prévenir et, ''s'il faut étouffer dans l'œuf, toute velléité de féodalisation du pouvoir''.

HABIBATOU TRAORE