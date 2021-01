Suite à l’incident survenu à Thilmakha Mbakol le 4 janvier dernier, ayant occasionné mort d’homme par balle, le Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal (CNMDE) après avoir analysé la situation sur la base des investigations et des recoupements d’informations, condamne cet acte "ignoble" et "récurent" perpétré sur un des leurs, à travers un communiqué parvenu à la rédaction d'’’EnQuête’’.

Le conseil, par la voix de son président, invite le président de la République et les autorités concernées ‘’à prendre toutes les dispositions nécessaires pour punir sévèrement le mis en cause et prendre des mesures pour éviter un éventuel affrontement entre éleveurs et cultivateurs. En cette période de pandémie de la Covid-19, toutes les forces doivent être mobilisées vers ce seul combat et pas ailleurs. Le CNMDE recommande le toilettage des textes en vigueur et leur stricte application, pour éviter tout conflit d’intérêt", poursuit la note.