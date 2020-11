Les révisions constitutionnelles et la controverse autour de la validité d’un 3e mandat présidentiel suscitent de lourds contentieux qui portent préjudice aux principes démocratiques et menacent la stabilité politique et la paix sociale dans nombre d’Etats en Afrique. Cette situation impactant la conduite des processus électoraux continue de biaiser l’appréciation de la sincérité des scrutins.