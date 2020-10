La question de l’émigration clandestine et son lot de morts inquiète au plus haut niveau. En Conseil des ministres hier, des solutions sont proposées pour venir à bout de ce phénomène. Ainsi, d’après le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l’Etat a, ‘’au sujet de la politique nationale de jeunesse et de promotion de l’emploi des jeunes, rappelé au gouvernement la haute priorité qu’il consacre à la mise en œuvre, avec une action urgente de la Der, pour venir en appui aux jeunes concernés’’.

En outre, il est également demandé, rapporte-t-on, au ministre de la Formation professionnelle et au délégué général à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, face à la recrudescence de l’émigration clandestine, d’orienter et de renforcer leurs programmes de capacitation et d’accompagnement de la jeunesse.

‘’Le chef de l’Etat a, à ce titre, demandé au ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi qu’au ministre de la Coopération, d’accélérer la mobilisation des ressources dédiées au programme de construction des 45 centres départementaux de formation professionnelle’’, indique le document du Conseil des ministres.

Toujours dans la même dynamique, le communiqué indique que le président Macky Sall a exhorté les ministres en charge de la jeunesse et des finances de faire prendre toutes les dispositions pour engager la construction et la mise en service des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté prévues dans tous les départements du pays.

Avant de demander, par ailleurs, l’intensification des interventions en faveur de l’employabilité et du développement de l’entreprenariat des jeunes.