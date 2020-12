Émigration irrégulière

Malgré les multiples initiatives venant de l’Etat à travers la mise sur pied d’organismes de lutte contre le chômage et/ou de l’accès à l’emploi, le phénomène de l’émigration ne cesse de prendre de l’ampleur au Sénégal. Dans le but de chercher des solutions définitives, la Synergie républicaine va organiser un séminaire du 14 au 16 janvier 2021. Il va regrouper des associations religieuses, des mouvements féminins et/ou de la société civile qui vont venir du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc.

EHier, lors d’un point de presse, le porte-parole du jour de cette structure a soutenu que le choix de ces trois pays s’explique par le fait qu’ils ont les localités les plus touchées par le phénomène. Pape Makhète Djitèye indique que durant ces trois jours, il y aura au menu les auditions d’anciens candidats qui sont de retour, leurs témoignages. Ils essaieront également de trouver des solutions à ce problème. Il est convaincu que cette situation ne saurait être solutionnée sans la participation de tous les acteurs de la société et surtout les porteurs de voix.

...‘’Nous invitons les acteurs de la religion musulmane comme chrétienne à parler de cette question dans leurs prêches de vendredi, ‘’dahiras’’, conférences et homélies les dimanches. Toute personne qui est écoutée doit s’impliquer. Durant ces journées, on va créer une large coalition avec toutes les entités de la société. Comment faire pour trouver une solution définitive à cette question, sera au cœur de notre séminaire. Des associations qui vont venir de la Mauritanie et Maroc vont partager leurs expériences avec nous’’, a déclaré M. Djitèye. Qui a soutenu que les collectivités éducatives seront aussi impliquées, car on ne saurait régler cette question sans les mettre au-devant, vu que c’est avec elles que la ‘’démocratisation’’ de l’emploi pourrait se faire. ‘’Cette question ne pourrait être réglée sans une grande synergie de toutes les entités du pays. C’est ainsi que toutes les familles religieuses du pays vont prendre part à cette réflexion. Ensemble, nous allons trouver des solutions définitives de ce phénomène qui est en train de décimer notre jeunesse qui est l’espoir de demain. Un diagnostic sans complaisance de l’émigration irrégulières sera fait’’, a conclu le porte-parole du jour de la Synergie républicaine.