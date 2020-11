Une pirogue transportant 105 migrants est arrivée, hier, en Espagne. Une passagère a débarqué avec la Covid-19, poussant les autorités espagnoles à prendre des mesures drastiques. Depuis le début de l’année, 400 pirogues ont accosté en Espagne.

L’émigration irrégulière est une plaie, une gangrène qui prend le grand corps malade qu’est le Sénégal. La vague de départs vers les côtes espagnoles continue de plus belle. Hier encore, c’est une pirogue avec à son bord 105 migrants qui est arrivée en Espagne, plus précisément aux îles Canaries, malgré les vagues et la météo horrible en haute mer, dernièrement. Sauf que sur ce nombre, une femme avait le virus de la Covid-19.

C’est ce qui a poussé les autorités espagnoles, notamment le ministre de l’Intérieur, à fermer le camp où elle est prise en charge. Le député libéral de la diaspora, Mor Kane, souligne que tous les candidats de cette pirogue viennent du Sénégal. ‘’La situation devient catastrophique. Le rythme est inquiétant. Quand le cas positif a été confirmé, les autorités ont décidé de fermer le camp en question, histoire d’en savoir davantage. Depuis trois jours, le ministre de l’Intérieur est en train de faire une tournée dans les différents camps, histoire de trouver définitivement une solution à ce phénomène. Les informations dont nous disposons font état de plus de 400 embarcations, rien que pour 2020. C’est huit fois le nombre de l’année dernière’’, tonne le député.

Selon lui, il est temps qu’une solution à cette question soit trouvée, car cette situation ne peut plus perdurer. ‘’Vous imaginez un cas qui a été positif. Où est-ce qu’elle a pris départ exactement au Sénégal ? Est-ce que la famille qu’elle a laissée a le virus ? A-t-elle contaminé les autres passagers ? Autant de questions dont personne n’a encore les réponses. Le gouvernement fait fi de toutes ces difficultés pour se concentrer sur des questions qui ne sont pas à l’ordre du jour. La situation actuelle mérite un deuil national. C’est une catastrophe qui ne dit pas son nom et aux yeux et à la barbe de tout le monde. Imaginez le nombre de personnes qui ont pris place dans 400 pirogues’’, poursuit l’honorable député.

Il est d’avis que si les jeunes ont pris les pirogues, c’est parce que l’État a échoué dans sa politique d’emploi.

A signaler, en outre, que le gouvernement espagnol a juste déclaré que ces pirogues viennent d’Afrique, sans préciser le nombre qui a quitté le Sénégal.

CHEIKH THIAM