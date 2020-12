La 21e Assemblée plénière du HCDS se tient sous forme de forum sur l’employabilité des jeunes. Une initiative destinée à stopper le flux migratoire clandestin, en identifiant des solutions pour ce phénomène, par le biais de la réflexion, de la concertation entre les parties prenantes et du dialogue. L’ensemble des acteurs concernés sont à Saly Portudal jusqu’au mercredi, sous la houlette de la présidente du HCDS, Innocence Ntap Ndiaye.

Au Sénégal, « « parmi les jeunes qui partent, certains ont déjà des emplois, mais ils considèrent que l’emploi qu’ils ont n’arrive pas à subvenir à leurs besoins. D’autres qui partent n’ont pas encore d’emploi et sont à sa recherche. Donc, nous avons deux catégories de jeunes. Mais il faut dire ici que quelle que soit la catégorie de jeunes dont il s’agit, le problème de l’information sur la migration manque, au moment de départ du jeune’’, déclare le représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Sénégal, Bakary Doumbia, qui prend part au Forum sur l’employabilité des jeunes, de quatre jours, organisé par le Haut conseil du dialogue social (HCDS).

Souvent, poursuit-il, les jeunes partent en n’ayant pas la bonne information sur les risques encourus sur la route de la migration irrégulière. Souvent aussi, ils n’ont pas la bonne information sur leur employabilité dans les pays d’accueil. Donc, ils commencent une migration en n’en connaissant pas les tenants et les aboutissants. ‘’Nous pensons que les quatre jours de séminaire vont nous permettre, à nous et aux différentes personnalités qui sont là, de débattre de ce problème et de trouver des solutions pour pouvoir nous assurer vraiment que les jeunes puissent se trouver de bonnes opportunités ici, dans leur pays, le Sénégal. Et s’ils doivent partir à la migration, les encourager vers des routes de migration régulière qui existent et qu’ils peuvent utiliser’’, indique M. Doumbia.

En effet, ce sont quarante responsables de jeunes des centrales syndicales de travailleurs ayant bénéficié au préalable de sessions de renforcement de capacités sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, des représentants des ministères et de structures impliqués dans la prise en charge de l’employabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, de l’OIM et d’associations actives sur ces questions, des personnes ressources en mesure d’aborder les questions liées à l’émigration clandestine et des personnes ayant tenté l’aventure de l’émigration clandestine qui vont réfléchir sur le thème ‘’Promouvoir l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal’’.

Selon la note d’orientation de la rencontre, l’objectif principal de ce forum est de permettre aux jeunes des centrales syndicales de travailleurs de bien appréhender les politiques de promotion de l’emploi, de s’imprégner du télétravail et de formuler des recommandations pouvant améliorer la situation de l’emploi.

Innocence Ntap Ndiaye explique qu’après avoir réussi à atteindre l’une des obligations de sa mission qui est de former 300 partenaires sociaux dans le pacte de stabilité et d’émergence économique, il est maintenant temps, pour son institution, de s’occuper de la cible jeune. ‘’Parce que nous estimons, au niveau des centrales syndicales des travailleurs, il y a des comités de jeunes qu’il y a lieu non seulement d’intéresser à ce que le Haut conseil est en train de faire, mais ayant noté la situation des jeunes dans notre pays, la question de l’emploi en lien avec la question de l’émigration clandestine ou irrégulière, nous avons dit qu’il fallait que cette question soit traitée au niveau de l’institution’’.

Ainsi, la présidente du HCDS souligne : ‘’J’avais dit qu’il faut une concertation nationale autour de cette question. Alors, si nous prenons ces jeunes, si nous prenons la présence des structures chargées de faire la promotion de l’emploi et qui sont mis en place par le gouvernement, si nous prenons la composition tripartite de l’institution et nous avons à nos côtés l’OIM, je pense que ces réflexions, qui seront menées pendant quatre jours, pourront conduire à l’élaboration de documents importants que nous allons remettre au chef de l’Etat. Dès que nous allons finir les travaux, je m’engage à donner les conclusions au président de la République Macky Sall.’’

Innocence Ntap Ndiaye, pour qui il faut louer l’engagement de toutes les parties prenantes, les jeunes eux-mêmes qui ont ouvert la concertation. A ce propos, indique la présidente, ‘’nous allons continuer avec tous les autres secteurs, parce qu’il faut s’ouvrir, il faut un dialogue social inclusif pour tout le monde, pour que nul n’en ignore. L’information, l’échange d’informations est très important pour le dialogue social, et nous avons cette plateforme qui, si Dieu le veut, au bout des 4 jours, va fournir ses conclusions’’.

IDRISSA AMINATA NIANG