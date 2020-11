Les évêques de la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau ont dénoncé une montée progressive d’une violence multiforme dans différents pays. Ils appellent la population à la tolérance ; aux autorités, à la vigilance et à la promotion de la justice.

La recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière entraine de nombreuses victimes, ces dernières semaines, et interpelle les évêques de la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau. Les pontifes compatissent à la douleur des familles éplorées. Tout en priant pour les disparus et pour leurs proches, ils réitèrent leur préoccupation concernant la prise en charge conséquente de la jeunesse africaine.

En effet, soulignent les évêques de l’Eglise catholique, malgré les efforts déployés çà et là pour améliorer leur condition sociale et économique, la situation demeure très critique pour beaucoup de jeunes. C’est pourquoi ils invitent les différents gouvernants à poursuivre les initiatives entreprises pour leur apporter des solutions satisfaisantes.

Cette invite a été lancée en marge de leur Session ordinaire pour l’année 2020, dans le diocèse de Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, qui s’est tenue du 9 au 15 novembre. La question de la sécurité dans nos pays et dans notre sous-région inquiète aussi les évêques qui notent une montée progressive d’une violence multiforme, due parfois à des idéologies qui prônent l’exclusion et l’intolérance basées sur la religion, l’origine, la culture, l’ethnie ou l’appartenance politique.

Par conséquent, ils interpellent les populations à plus d’ouverture, de tolérance, de dialogue ; les autorités, à la vigilance et à la promotion de la justice, de l’équité, de la paix et de la cohésion sociale.

Devant la persistance de la pandémie de Covid-19, les évêques invitent les populations à faire preuve de prudence et de persévérance dans le respect des normes sanitaires édictées par les autorités compétentes.

Par ailleurs, ils appellent les gouvernants à tout mettre en œuvre pour préserver la santé et la vie des populations. Par la même occasion, ils exhortent leurs Caritas respectives à continuer le remarquable travail abattu, avec l’appui de leurs partenaires, pour assister les populations les plus vulnérables.

Chaque année, les évêques tiennent leur Session ordinaire dans un de leurs diocèses respectifs. Cette année, le thème choisi est ‘’La mission des apôtres et de leurs successeurs’’. Il s’agit d’un rappel de l’enseignement du Concile Vatican II sur la charge pastorale des évêques.

En effet, ‘’les évêques établis par le Saint-Esprit succèdent aux apôtres comme pasteurs des âmes’’. Ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le souverain pontife et sous son autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ, Pasteur Éternel. Car le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l’ordre et le pouvoir d’enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau (décret sur la charge pastorale des évêques, ‘‘Christus Dominus’’, n°2).

VIVIANE DIATTA