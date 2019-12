Énergie solaire

Le ministre du Pétrole et des Energies a procédé, ce vendredi, à l’inauguration de quatre centrales photovoltaïques dans les îles du Saloum, d’un coût de 4,8 milliards de francs Cfa, en partenariat avec l’Allemagne.

Elles ont été réalisées à Bettenty, Djirnda, Bassoul et Dionewar. ‘’Ces centrales utilisent la technologie hybride, solaire et diesel dans la résorption de la facture énergétique et pourront donner, grâce à cette technologie, de l’électricité en continue aux populations’’, explique le ministre Makhtar Cissé, lors de la cérémonie d’inauguration de la centrale solaire de Dionewar d’une puissance de 402 Kilowatts.

Selon lui, auparavant, les populations de ces îles n’avaient qu’entre 12 et 18 heures d’électricité par jour. Aussi, ‘’cela constitue également une illustration parfaite du combat que nous menons pour l’accès à l’électricité pour tous, afin d’améliorer les conditions de vie des populations rurales. Elles doivent pouvoir aspirer à l’émergence au même titre que celles des zones urbaines’’, a-t-il ajouté.