Étudiants de l’Ussein

Les 6 étudiants de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein) de Kaolack, qui ont été arrêtés hier et conduits au commissariat central de Kaolack, ont été libérés en début de soirée. Ils ont été mis en détention après des affrontements qui les opposaient aux forces de l'ordre dans la matinée.

Selon des informations reçues à ‘’EnQuête’’, après une brève audition par les limiers et le temps que la tension s’apaise et un retour au calme, ils ont été relâchés. Ils avaient barré la route à hauteur de Sing-Sing où ils ont organisé leur manifestation pour dénoncer la pénurie d’eau qui sévit dans leur campus scolaire et depuis un certain temps.

Les mauvaises conditions de travail et les accidents qui ont souvent lieu devant leur université qui fait face à la route nationale, font également partie des écueils soulignés. Pour manifester leur courroux, ils ont barré la route pendant plusieurs heures, en brûlant des pneus, dans le but de se faire entendre par leur administration. Ces étudiants souhaitent que des solutions définitives soient trouvées à leurs problèmes.