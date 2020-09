La start-up africaine de l'art est dans la promotion des artistes. Ils ont initié une expérience immersive accessible aux amateurs d'art et collectionneurs du monde entier. En effet, l’exposition ‘’Bët set na’’ débute aujourd’hui dans un environnement immersif. Elle va se poursuivre jusqu’au 30 octobre. L’annonce est faite par la fondatrice de Jëndalma Art & Design, Astou Sall. Une exposition, insiste-t-elle, ‘’accessible de chez soi partout dans le monde’’.

Elle sera couplée à sa plateforme de vente en ligne et permettra ainsi l’achat d’œuvres en ligne. Hier, Mme Sall a révélé à ‘’EnQuête’’ les noms des artistes qui vont étaler leur création. Il s’agit de Kwami Da Costa, d’Ibou Diagne, d’El Dji Uriell Kouk, de Pape Dudu, de Khadim Manel Ndoye, d’Amy Celestine Ndione, de Kh. Bamba, de Fabienne Treuillet Samuelle Paule Banga, de Mouslèye Georgina Mcintyre Malou et de Tampidaro. En effet, un appel à candidatures a été lancé le 9 juillet dernier, pour sélectionner une dizaine d’artistes visuels (plasticien/s, sculpteur/s et photographe/s). Ainsi, ils ont travaillé entre juillet et septembre à la réalisation d’une œuvre ou installation liée au changement du monde tel qu’ils le perçoivent.

L’ensemble du matériel nécessaire à la production artistique est préfinancé par le projet, d’après Astou Sall, ‘’grâce à l’appui de l’Institut français du Sénégal, de nos réseaux et de ceux de nos partenaires. L’ambition est de faire vivre une incroyable expérience aux amateurs d’art, collectionneurs et artistes, tout en offrant à ces derniers de nouveaux débouchés à l’international !’’, a-t-elle ajouté. Il faut rappeler que dans le cadre d’un soutien à la création en cette période de crise sanitaire, entre avril et juin, Jëndalma Art & Design a permis aux talents sénégalais de l’art contemporain dont les membres du collectif Les fous de Dakar de présenter leur vécu pendant le confinement et de faire passer leur message de sensibilisation contre la Covid-19 auprès d’une large audience avec l’initiative numérique ‘’I Love Sénégal.’’