Les agents de santé des collectivités territoriales du Sénégal ont décidé de se faire entendre, pour réclamer le paiement de 6 mois de prime de 50 000 F CFA.

Les agents de santé des collectivités territoriales du Sénégal, regroupés au sein du mouvement And Gueusseum, montent au créneau. Ils annoncent un plan d’action qui sera mis en œuvre à partir d’aujourd’hui, pour dénoncer ‘’une discrimination et une injustice’’ du ministère de la Santé et de l’Action sociale à leur endroit. Cela dans le cadre du paiement des ‘’primes Covid-19’’.

Ainsi, ces agents de santé décident de porter des brassards rouges, dès ce matin et d’observer un arrêt de travail de 10 h à 15 h. De plus, un préavis de grève va être déposé et une marche d’avertissement avec ‘’respect de la distanciation physique’’ sera organisée. Elle est prévue dans la dernière semaine avant l’expiration du préavis.

Toujours dans l’optique d’entrer dans ‘’leurs fonds’’, ces agents de santé des collectivités territoriales du Sénégal vont lancer l’opération ‘’Gokhi’’ (rembourser). Le ton sera donné aujourd’hui au centre de santé de Ouakam.

Toutes ces annonces ont été faites hier, lors d’une conférence de presse tenue au Samu municipal de Grand-Yoff. ‘’J’ai moi-même évoqué ces primes avec le président de la République, lors de l’audience avec les centrales syndicales et il a dit que tous les agents de santé auront une prime exceptionnelle. Donc, nous avons contribué à ce que ces primes soient attribuées’’, a expliqué le vice-président d’And Gueusseum, Sidiya Ndiaye. ‘’Malheureusement, lorsqu’on a octroyé près d’une soixantaine de milliards au ministère de la Santé, nous avons constaté qu’on ne nous avait pas prévus. Il a fallu que je rue dans les brancards pour qu’on nous demande d’apporter une liste des agents. Cette liste, lorsque nous l’avons déposée, on nous a dit qu’il y a des comptes bancaires qui avaient des difficultés (les virements se faisaient directement dans les comptes bancaires)’’, a-t-il ajouté.

En effet, il soutient qu’une partie des agents a reçu trois mois de prime, soit cent cinquante mille francs CFA. Le reste n’a pas encore vu la couleur de l’argent. C’est ce qui a frustré les agents de santé des collectivités territoriales du Sénégal qui exigent qu’on leur dise comment cet argent a été géré au niveau du ministère.

‘’On commence à nous dire qu’il n’y a pas d’argent. Mais c’est inacceptable. Où est passé l’argent ?’’, se demandent-ils. Pour M. Ndiaye, cette situation pouvait être évitée, surtout en cette période de pandémie, si tous les travailleurs de santé exerçant dans les structures étatiques ou municipales avaient perçu cette prime en même temps.

L’alliance And Gueusseum demande ainsi au ministère de la Santé et de l’Action sociale ‘’de mettre fin au traitement inique et discriminatoire’’ des agents de santé des collectivités territoriales qui sont pourtant en première ligne de contact avec les malades, car ‘’il ne faut pas oublier que ce sont les centres et postes de santé qui reçoivent les malades pour les prélèvements et les orientent vers les centres de traitement’’.

Donc, ‘’il faut mettre fin à un système sanitaire à plusieurs vitesses et traiter tous les agents de santé de façon égalitaire’’, conclut And Gueusseum.

BABACAR SY SEYE