Il y a quelques jours, l’ONG Jamra et d’autres organisations ont été reçues par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) suite à une plainte contre les diffuseurs des séries ‘’Infidèles’’ et ‘’Rewolen’’. Le CNRA a statué et rendu public hier sa décision concernant la première réalisation citée. ‘’Le CNRA a, avant de prendre sa décision, écouté également l’éditeur et le producteur de la série ‘Infidèles’.

Aussi, un monitoring a été fait par le CNRA apportant ainsi la preuve que dans la série, sont régulièrement notés ‘des propos, comportements et images jugés choquants, indécents, obscènes ou injurieux ; des séquences et propos qui portent gravement atteinte à la dignité, l’image, l’honneur et la réputation de la personne humaine, notamment de la femme’’.

Il est également noté, d’après le communiqué du CNRA, ‘’des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses’’. Le CNRA a aussi constaté des manquements à la réglementation, notamment celle relative à la signalétique. Eu égard à tout cela, et conformément à sa mission de veiller au respect des dispositions de la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 et de celles du cahier des charges applicables aux télévisions privées, et après en avoir délibéré, en sa séance du 12 août 2020, l’autorité de régulation ordonne à la Sen TV ‘’de ne plus diffuser des propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ainsi que des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses’’.

...Il lui est interdit de ‘’diffuser ou rediffuser la série ‘Infidèles’ avant 22 h 30 mn ; d’extirper des bandes annonces de cette série les scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ; d’insérer de manière visible et pendant toute la durée de la série un pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation de -16 en noir’’. ‘’Le non-respect de la présente décision, outre l’interdiction définitive de toute diffusion ou rediffusion de la série, expose la Sen TV aux sanctions prévues par la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA et par la loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse.

La présente décision prend effet à compter de sa notification. Elle sera enregistrée, notifiée et publiée partout où besoin sera’’.