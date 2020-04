Après le licenciement de la commerciale du quotidien national ‘’Le Soleil’’, Fatou Ly Sall Croquette, c’est au tour du directeur de l’administration générale d’être ‘’sanctionné’’. Abdoulaye Ly est démis hier de ses fonctions. Joint par ‘’EnQuête’’, il a confirmé l’information et n’a pas souhaité en dire plus. En resterons-nous là ? La question est légitime. Des syndicalistes tirent déjà la sonnette d’alarme. En effet, après la sortie de la section maison du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal, c’était autour, hier, du Syndicat des travailleurs libres du ‘’Soleil’’ (STLS) affilié à la CNTS/FC, de ‘’dénoncer’’ et de ‘’s’indigner profondément contre l’attitude du directeur général M. Yakham Mbaye, qui vient de faire montre, encore une fois, d’abus de pouvoir sur ses agents’’.

Dans leur communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, ils notifient que ‘’depuis ce matin (NDLR : hier matin) des membres du STLS/FC reçoivent des SMS de menace de licenciement de la part du directeur général lui-même. Le STLS/FC prend l'opinion à témoin et rappelle au directeur général que ses intimidations ne passeront pas’’. Ils exigent de lui qu’il leur présente ses excuses par écrit à Mme Croquette. Ils assurent à cette dernière leur soutien ‘’jusqu’à son rétablissement dans ses droits, sans délai, ni condition, seule issue valable pour recouvrer sa dignité et laver son honneur bafoués par un directeur général sans scrupule, ni aucune considération pour les travailleurs’’.

...En outre, ces syndicalistes regrettent, ‘’en cette période exceptionnelle d’état d’urgence, où la nation toute entière est préoccupée par la guerre contre la Covid-19, que M. Mbaye, lui, a fait prétexte de la pandémie pour assouvir son vieux projet machiavélique de licencier Mme Croquette Fatou Ly Sall, Chef adjoint des Services des ventes et des contrats et Présidente de l’Amicale des femmes de la SSPP Le Soleil’’. Ils ne comprennent pas qu’on puisse demander à quelqu’un d’aller à l’Institut Pasteur se faire dépister du coronavirus, pour ‘’avoir toussé et éternué’’. Ainsi, ils préviennent : ‘’Le STLS/FC ne peut accepter les dérives autoritaires persistantes du DG du ‘Soleil’.

Notre syndicat condamne, sans réserve, cette énième forfaiture qui vient allonger la triste série de licenciements abusifs et les harcèlements ayant poussé certains travailleurs du ‘Soleil’ à la démission’’. Et pour faire face, les camarades d’Oumar Ndiaye invitent le Synpics ‘’à l'union pour l’annulation pure et simple du licenciement arbitraire et illégal, au vue de l’ordonnance n°001-2020 du 8 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la pandémie de la Covid-19, au-delà, pour l’intérêt supérieur des travailleurs, afin de mieux veiller à la préservation du quotidien national, un joyau de 50 ans d’existence qui fait la fierté de toute une nation, devant un DG condescendant et destructeur de l’acabit de M. Yakham Mbaye’’.