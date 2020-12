Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a présidé hier l’atelier de restitution du programme de mise à l’échelle du ‘’New Deal’’. Encore appelé ‘’Pacte communautaire’’, il repose sur un engagement moral entre des jeunes filles et des parents pour un objectif « zéro grossesse » au sein des ‘’clubs de jeunes filles’’. Il s’agit de l’engagement des parents à ne plus marier leurs filles avant 18 ans, alors que les jeunes filles, à leur tour, jurent de ne pas tomber enceintes avant le mariage.

Ce programme compte au total 10 525 jeunes filles signataires et aucun cas de grossesse n’a été enregistré parmi les 8 125. Son objectif principal est de lutter contre les grossesses précoces et les mariages d’enfants, renforcer le leadership des adolescentes et jeunes filles, promouvoir leur scolarité et leur employabilité. Porté par le Projet promotion des jeunes (PPJ) avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), le ‘’New Deal’’ vise trois résultats transformateurs : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro violence basée sur le genre et pratique néfaste à l’horizon 2035.

Ainsi, 292 clubs de jeunes filles ont été érigés dans 12 départements du pays dans les régions de Tambacounda et Kolda. Dans chacune de ces deux régions, 30 % des adolescentes de 15 à 19 ans sont déjà mères. Elles enregistrent également les taux les plus élevés de filles de moins de 14 ans victimes des mutilations génitales féminines, avec respectivement 44 % pour Tambacounda et 35 % pour Kolda, contre 14 % au niveau national. Néné Fatoumata Tall a invité à une ‘’consolidation des acquis’’ tout en annonçant une modélisation de l’initiative dans l’optique du passage à l’échelle nationale.