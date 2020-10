L’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) continue son projet ‘’Nawétanes autrement’’. Il s’est engagé à accompagner ses membres dans l’initiative ‘’Sen vacances agricoles’’ afin de lutter contre les impacts de la pandémie de Covid-19.

Après les Nawétanes de la formation, les dirigeants de L’Odcav de Diourbel s’engagent dans le projet ‘’Sen vacances agricoles’’. Ils ont, à cet effet, pris part au comité départemental de développement (CDD) sur ledit projet, hier, à la préfecture de Diourbel. Ceci, dans le but de contribuer davantage à la formation des jeunes.

Selon le président de l’Odcav de Diourbel, Khalidou Camara, ‘’Sen vacances agricoles’’ s’inscrit dans la continuité des ‘’Nawétanes de la formation’’ qu’ils ont lancés en août, en partenariat avec l’Office national de formation professionnelle (ONFP). ‘’Nous sommes conscients qu’il ne peut pas y avoir de matches navétanes à Diourbel cette année, à cause de la Covid-19 et de l’impraticabilité du stade Ely Manel Fall. Le terrain s’est complétement détérioré entre 2018 et 2020. C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans la formation avec 560 jeunes formés au lycée technique Ahmadou Bamba. Cela a inspiré les 12 maires du département. Ils ont fait appel à l’ONFP. L’Odcav va jouer sa partition, en impliquant de façon significative ses ASC et ses membres’’, a-t-il précisé.

Le directeur de l’ONFP, Dr Souleymane Soumaré, a indiqué que leur ambition est de créer un nouveau type d’agriculteur, en formant 1 500 jeunes issus des 12 communes du département de Diourbel. ‘’Les cultivateurs travaillent beaucoup dans les champs certes, mais l’objectif est que les jeunes puissent s’intéresser davantage à l’agriculture. Pour nous, il faut faire savoir aux jeunes l’utilité de l’agriculture et leur faire comprendre les différents métiers qui sont dans l’agriculture. Ils doivent aussi comprendre qu’un agriculteur peut vivre de son activité et contribuer à l’autosuffisance alimentaire au niveau du Sénégal’’, a-t-il rappelé.

D’après le pharmacien, le programme est né suite à la survenance de la Covid-19 dans le cadre d’un plan de résilience que le ONFP a mis en place pour aider les jeunes et les populations à se reconvertir et à assurer définitivement l’autosuffisance alimentaire. Il a également informé que le projet est financé à hauteur de 380 millions et se déroulera en plusieurs phases.

Le préfet du département de Diourbel, Ibrahima Fall, a salué l’initiative. Selon l’administrateur civil, ‘’Sen vacances agricoles’’ contribue de manière considérable à la formation des jeunes, à la réduction du chômage dans le département de Diourbel et à freiner l’exode rural.

Monsieur Fall a aussi invité les maires des communes rurales à faciliter aux jeunes l’accès à la terre. ‘’Nous allons prendre les devants, pour mettre en place les organes, partager également l’information avec tous les acteurs et le reste. Nous allons le dérouler en mode ‘Fast tract’’, en fonction du calendrier qui nous sera soumis par l’ONFP. Il y a des maires présents à la rencontre. Ils se sont engagés à accompagner le programme de l’Etat. Ils vont apporter tout ce qui est facilité par rapport à l’accès au foncier. Mais il ne s’agira pas de faire des attributions individuelles et là, nous avons invité les jeunes qui sont bénéficiaires de cette formation, à se regrouper autour d’un GIE’’, a souligné l’administrateur civil.

