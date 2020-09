La Ligue africaine des blogueurs et cyber-activistes pour la démocratie, communément appelé AfricTivistes s’est, dans un communiqué, prononcée sur le contentieux qui oppose le directeur général du ‘’Soleil’’ au journaliste-reporter Dié Maty Fall.

En effet, il serait reproché à cette dernière, entre autres, ses papiers de commentaires sur des sujets de politique internationale. Des écrits qui, d’après Yakham Mbaye, engagent le Sénégal via son quotidien national. Interpellé sur cette affaire par la journaliste, AfricTivistes convoque la loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 ‘’portant Code de la presse qui dispose, en son article 6, que le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser d’accomplir tout acte, et en particulier de refuser d’exprimer une opinion contraire aux règles de leur profession ou à la clause de conscience’’.

Toujours dans ce Code de la presse adopté en 2017, relève le communiqué de la Ligue africaine, il est écrit clairement que le journaliste doit collecter et traiter l’information en toute honnêteté et en toute impartialité, dans le respect du droit du public à l’information. Et, par conséquent, fait-on savoir, il doit défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, notamment la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

...AfricTivistes n’a cependant pas manqué d’appeler à revoir la gestion des médias publics. En effet, dans le communiqué, ces blogueurs déplorent le comportement de Yakham Mbaye qui, disent-ils, n’en est pas à sa première prise de bec avec ses agents. ‘’Certains sont renvoyés avant d’être réembauchés, d’autres poussés à la démission ou réembauchés. On peut rappeler les affaires Mor Sylla, Bouba Sow, Serigne Mansour Cissé, Samboudian Camara, Fatou Ly Sall Croquette, Mbaye Sarr Diakhaté’’, lit-on dans la note. On y évoque parallèlement le cas de la RTS où le directeur général, Racine Talla, est aussi accusé d’entretenir des conflits sociaux.

‘’A en croire un communiqué du Synpics daté du mois de juin dernier, le directeur général a ordonné la suspension de salaire sans préavis, ni décision disciplinaire préalable de certains agents, et poursuit sa politique d’abus de pouvoir en refusant de payer les frais de mission aux bénéficiaires, au motif qu’il s’agirait d’un luxe’’.

Au même moment, à l’Agence de presse sénégalaise (APS), déplore AfricTivistes, le DG a licencié dernièrement Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop Wade, respectivement cheffe du service commercial et cheffe du service administratif et financier de l’APS, avant de suspendre Ahmadou Bamba Kassé, journaliste dans le même organe. AfricTivistes, qui condamne ces agissements, est d’avis qu’il faut dépolitiser la presse pour la confier aux vrais professionnels, pour plus de démocratie et de transparence dans l’exécution des politiques publiques.