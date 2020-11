Dans le cadre de son programme ‘’Young Africa Works’’ au Sénégal, la Mastercard Foundation s’est associée à InTouch pour soutenir le projet ‘’10 000 Jambaars’’, qui permettra la mise en place d’un réseau de 10 000 agents distributeurs de services digitaux, dont la plupart seront des jeunes et, en particulier, des femmes. Selon un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, cette collaboration entre les deux organisations s’inscrit dans leur vision commune de ‘’faciliter l’inclusion financière, notamment en Afrique où très peu de personnes ont un compte bancaire’’. Il permettra également à des milliers de jeunes et de femmes d’accéder à ‘’un emploi durable’’.

...À travers cette initiative, la Mastercard Foundation et InTouch visent à créer et à stimuler un écosystème dynamique autour de la distribution de services financiers. Ainsi, InTouch, dans le cadre de son projet ‘’10 000 Jambaars’’, fournira aux agents : une plateforme ‘’unique’’ pour distribuer tous les services de transfert d’argent, de dépôt et retrait sur wallet, de paiement de factures, de recharge de crédit téléphonique ainsi que de nombreux autres services. Un accompagnement dans le processus de formalisation de leur entreprise.

De la visibilité sur leur point de vente et sur les services proposés via la plateforme Touch. Un accompagnement au développement de leur activité. Une formation à l’entrepreneuriat et aux produits et outils proposés par InTouch. ‘’Nous avons lancé InTouch avec l’ambition de vulgariser les paiements numériques en Afrique et d’aider à améliorer l’inclusion financière des populations. Avec la Mastercard Foundation, nous sommes en mesure de poursuivre notre vision et en même temps d’offrir à des milliers de jeunes et de femmes la possibilité de réaliser leur projet entrepreneurial. Nous sommes convaincus que ce partenariat entre la Fondation et InTouch ouvrira de nouvelles opportunités à des milliers de jeunes et de femmes au Sénégal,’’ a déclaré le PDG d’InTouch, Omar Cissé.