Le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) d’Abidjan reçoit, cette année, le Sénégal comme pays invité d’honneur. Les organisateurs, le groupe Magic System, ont fait face à la presse cette semaine à Dakar.

Encore le Sénégal à l’honneur dans une rencontre culturelle. Elle n’est pas cinématographique, cette fois mais musicale. Et ce n’est pas des moindres. Le ‘’pays de la Teranga’’ est l’invité d’honneur de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) organisé par le mythique et talentueux groupe ivoirien Magic Système. Ce sera du 14 au 19 avril prochain. Depuis 2008, cette rencontre, que l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal, Sékou Traoré, qualifie d’‘’institution annuelle, évènement international incontournable et un bien commun’’, existe.

Seulement, c’est en 2019 qu’il a été décidé d’inviter officiellement des pays, mais c’est la première fois qu’une conférence de presse de lancement officiel du Femua se tient hors des terres ivoiriennes. Elle s’est déroulée ce mardi au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en présence du ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, ainsi que du commissaire général et promoteur du Femua, Salif Traoré dit ‘’A’Salfo’’.

A cette occasion, il a expliqué le choix du Sénégal comme deuxième pays invité d’honneur à cet évènement annuel très attendu en Côte d’Ivoire. ‘’Tout le monde a été unanime sur le choix du Sénégal. Ce n’est pas fortuit, car nous, nous avons grandi avec des Sénégalais. Nous avons même une rue baptisée Dakar. Donc, pour nous, c’était tout à fait évident. Le ‘cëbu jën’ (riz au poisson) sénégalais est devenu un met africain. Il y a même des enfants qui naissent et le mangent en pensant que c’est un plat ivoirien. C’est en grandissant qu’ils découvrent qu’on l’a ‘volé’ du Sénégal’’, a taquiné A’Salfo. ‘’Nous attendons du Sénégal qu’il vienne nous démontrer son génie créateur. Que le Sénégal vienne nous apprendre des choses, car il est le pionnier de la culture africaine. Et le Sénégal peut nous apprendre beaucoup et on peut découvrir beaucoup avec le ‘pays de la Teranga’. On vous attend à Abidjan pour nous démontrer tout cela’’, a déclaré A’Salfo.

Espérons que le Sénégal ne fera pas moins que le pays invité d’honneur à l’édition 2019 du Femua. ‘’Le premier pays que nous avons invité, naturellement, c’était le Burkina Faso, car c’est le pays qui compte le plus de ressortissants en Côte d’Ivoire. Et quand on l’a invité, c’était pour qu’il vienne exposer sa culture, sa gastronomie, renforcer les liens commerciaux entre le Burkina et la Côte d’Ivoire. Il nous avait envoyé 3 ministres et 60 artisans, des commerçants, des hommes d’affaires, etc.’’, a fait savoir le promoteur du festival.

Par ailleurs, cette année, l’évènement est placé sous le thème ‘’Paix et développement’’. Il trouve tout son sens dans le contexte politique ivoirien. Cette année, une Présidentielle se préparer dans le pays. Et après les crises post-électorales connues en Côte d’Ivoire, les organisateurs du Femua veulent alerter et jouer leur partition dans le maintien de la stabilité. Ils attendent d’ailleurs du pays invité d’honneur qu’il leur montre la voie dans ce sens. ‘’J’ai dit au ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, que nous sommes dans une année charnière en Côte d’Ivoire. C’est l’année des élections. On attend que vous veniez nous dire comment est-ce qu’un pays comme le Sénégal a pu gérer ce genre de situation. C’est, en quelque sorte, de partager l’expérience du Sénégal, parce qu’en termes de démocratie, le Sénégal est un pays qui a fait ses preuves’’, a indiqué A’Salfo.

Ainsi, ‘’avoir le Sénégal au Femua ne sera pas seulement culturel, mais politiquement cela va apporter plus. Nous voulons que les Sénégalais partagent avec nous leur expérience, nous disent comment est-ce que la presse a contribué à apaiser les choses. On peut passer de la culture pour faire autre chose’’, a-t-il ajouté. Mieux encore, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, trouve que cette invitation de Magic System est une continuité des relations diplomatiques. ‘’Le Sénégal et la Côte d’Ivoire représentent un même peuple. La Côte d’Ivoire est un partenaire économique du Sénégal. Nous sommes dans une communauté qui est une réalité. Donc, la culture peut permettre de raffermir les liens’’, a-t-il rappelé.

Sur un autre registre, il est annoncé la participation, à ce festival, d’artistes venant de 14 pays. Ils viendront naturellement du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Congo, du Cameroun, de la France, du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, etc. Les recettes collectées lors de cet évènement serviront à des œuvres sociales. Des maternités et écoles sont construites en Côte d’Ivoire par Magic System grâce aux fonds qu’ils ont eus à travers cette organisation.

BIGUE BOB