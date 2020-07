Une personne, deux identités. Selon les circonstances, on l’appelle Cosmos ou encore Ibrahima Djita Cissé. Mieux encore, elle a deux nationalités différentes et, naturellement, deux passeports. Ce qui est plus que suspect. Cosmos ou Ibrahima est un présumé trafiquant de drogue et a comparu hier, devant la chambre criminelle, avec sa coaccusée Seynabou Sylla.

C’est au terrain de basket de Nord-Foire, courant 2017, que la Section de recherches avait épinglé Cosmos en train de remettre une baguette de pain ‘’tartinée’’ de 7 képas de cocaïne à Seynabou Sylla, après dénonciation d’une personne anonyme. Suite à cela, une perquisition a été faite dans leurs domiciles respectifs. Rien n’a été trouvé chez Seynabou. Mais on ne peut pas en dire autant de Cosmos, car 400 g de cocaïne, d’une valeur de plus de 23 millions F CFA et deux cellulaires ont été retrouvés chez lui. En sus, deux passeports de deux états civils différents (nigérian et sierra-léonais) ont fait l’objet d’une saisie.

Durant l’enquête préliminaire, Seynabou avait reconnu être consommatrice de drogue et Cosmos avait confessé être le remplaçant d’un certain Bazil dans le commerce de drogue dur, car ce dernier avait voyagé au Nigeria et qu’il lui avait laissé ses deux téléphones portables. Mais hier, devant la chambre criminelle, Cosmos, qui comparaissait pour trafic de drogue, faux et usage de faux et séjour irrégulier, est revenu sur ses déclarations et a juré n’avoir pas pris connaissance du contenu de la baguette de pain que lui avait remise Bazil la veille, pour Seynabou, avant de voyager.

Il y avait, affirme-t-il, aperçu des spaghettis et c’est le jour de leur arrestation qu’il voyait pour la première fois Seynabou Sylla. Déclarations que cette dernière ne corrobore pas, puisqu’elle affirme avoir acheté de la drogue d’une valeur de 40 mille une première fois et c’était au cours de la deuxième transaction qu’elle a été appréhendée. Seynabou a également ajouté qu’elle achetait cette quantité pour se shooter avec ses copines. La seule constance, d’après Seynabou, c’est qu’elle se ravitaillait chez Bazil et avant de voyager, il l’avait mis en rapport avec Cosmos.

L’avocat général a requis une peine de 5 ans pour Seynabou Sylla et pour Cosmos, 15 ans. Mais l’avocat de la première citée, Me Ousseynou Ngom, a sollicité une disqualification pour sa cliente, en détention en vue de l’usage et une application bienveillante de la loi.

Sa consœur, Me Ndèye Fatou Sarr, pour le compte de Cosmos, a plaidé la disqualification du trafic en offre et cession. Maitre Sarr a également sollicité la relaxe pour le délit de faux et usage de faux, puisqu’elle trouve qu’il n’y a pas de texte interdisant à un individu d’avoir deux états civils et a demandé la clémence de la chambre pour le séjour irrégulier.

Le délibéré sera rendu le 17 août prochain.

Fama Tall