Les Frères Guissé ont lancé, hier, à l’auditorium du ministère de l’Environnement et du Développement durable, la 15e édition du Festival pour la promotion de l’écocitoyenneté, en présence de leur partenaire. À cette occasion, le directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, s’est vu décerner le prix Festivert 2020.

1, 2, 3…15 ! Voilà 15 ans que les Frères Guissé organisent Festivert, un festival à caractère environnemental qui allie musique populaire, culture et jeunesse. Une constance que même la pandémie de la Covid-19 n’a pas réussi à ébranler, même si elle est la cause du changement de programme.

En effet, en raison de l’interdiction des rassemblements, suite à la hausse des cas de contamination au nouveau coronavirus, pour l’édition 2020, les activités culturelles sont suspendues, mais les activités dites ‘’éco-citoyennes’’ sont maintenues. ‘’Nous voulons ’l’école verte’ au Sénégal pour que les jeunes et les enfants puissent avoir envie d’aller à l’école. Nous sommes en train de faire des aménagements écologiques au CEM de Hann. Et ce sont des activités qui vont se poursuivre’’, a expliqué le directeur artistique et porte-parole du Festivert Djiby Guissé hier, en marge de la cérémonie de lancement du festival qui se tenait au ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Et cette année, l’accent est mis sur l’éducation et la formation à travers le lancement du Programme de formation à l’écocitoyenneté (PROFECI).

Ainsi, il y a eu une formation destinée aux jeunes sur des questions écologiques. L’autre volet de la formation est relatif au projet de dépollution de la baie de Hann. Il consiste à sensibiliser les populations sur la nécessité de garder la baie propre, une fois qu’elle sera dépolluée.

À cet effet, des agents de l’UCG et des volontaires de Festivert, en compagnie des Frères Guissé, se sont engagés à faire des visites à domicile. ‘’L’alerte est lancée à travers l’avancée de la mer, les inondations, la salinisation des terres, les canicules, les phénomènes climatiques extrêmes, la sécheresse, la désertification, etc., qui sont autant de signes et de manifestations qui devraient pousser l’humanité à plus de responsabilité’’, a déclaré le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall, qui a assuré que son département compte appuyer et accompagner les initiateurs de Festivert dans la mise en œuvre de leur plan d’action.

Appréciant le PROFECI qui, selon lui, cadre avec les orientations stratégiques de la politique environnementale du gouvernement sénégalais, il a indiqué qu’‘’il faut tout faire pour que nos enfants grandissent en disposant à leur tour de marge de manœuvre et qu’ils soient maîtres de leur destin, plutôt que gestionnaires de nos renoncements’’. Car, dit-il, ‘’doté d’un capital de connaissances et de savoir-faire, chaque citoyen doit devenir l’acteur de l’amélioration de ses conditions de vie et l’initiateur d’un changement plus global’’. Outillé, averti, poursuit-il, le citoyen est en capacité de participer à la définition des choix communs et à la défense des biens publics.

Même son de cloche chez l’ambassadrice de la Délégation de l’Union européenne à Dakar, Irène Mingasson. Pour elle, c’est en sensibilisant et en formant la jeunesse d’aujourd’hui que l’on initie les changements de comportement de ceux qui accompagneront ‘’le changement radical’’ qu’est la relance verte. Cette relance doit, dit-elle, ‘’nous permettre de reconstruire en mieux nos sociétés qui ont été fortement secouées par une pandémie sans précédent. Pandémie qui, s’il en était besoin, a souligné un lien très étroit et direct entre notre santé et la qualité de notre environnement’’.

En effet, selon elle, ‘’lutter pour restaurer un environnement plus propre et plus sain, c’est aussi lutter contre l’émergence de nouvelles maladies !’’. ‘’Ce Festivert est un festival de riposte contre la Covid-19, parce que nous sommes dans un moment très particulier et on perle de deuxième vague’’, a salué le maire de Hann, Babacar Mbengue, qui a indiqué que ‘’la mairie continuera aux côtés des Frères Guissé’’.

Par ailleurs, au cours de cette cérémonie, le prix Festivert 2020 a été décerné au directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho qui, d’après les témoignages de l’assemblée, fait du beau travail. ‘’Il est en train de piloter comme il le faut le projet de la dépollution de la baie de Hann’’, dit-on.

