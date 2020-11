Dans la nuit du mercredi au jeudi, vers les coups de 2 h du matin, la route a encore frappé, emportant, dans la foulée, 16 personnes et occasionnant au total 53 blessés dont cinq dans un état grave. La tutelle, par le biais du directeur des Transports terrestres, renouvelle son appel à la vigilance, à l’endroit des chauffeurs.

Réputé zone accidentogène, Alloup Kagne (RN1, axe Thiès - Pout) a connu, dans la nuit du mercredi au jeudi, un terrible accident de la circulation. Le nième du genre. Mais sans doute le plus meurtrier, depuis près quatre ans. Jamais, entre 2017 et 2020, un accident n’avait fait autant de morts : 16 ! Et même autant de blessés (53). C’est un record et à la fois une tragédie. Une catastrophe qui plonge les parents des victimes dans un deuil profond.

C’est le cas de Talla Diène qui a perdu trois de ses proches. Par contre, sa petite sœur, sa nièce et son fils sont sortis de cette hécatombe routière avec des blessures. Ils sont tous admis au centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Malgré cela, Talla reste serein et s’en remet à Allah le Tout-Puissant. ‘’On ne peut vraiment revenir sur ce choc qui a coûté la vie à toutes ces personnes. Cet accident a été tellement violent et tout est allé trop vite. On ne peut même pas imaginer que des passagers soient sortis indemnes de ce choc. J’ai perdu trois de mes proches. Il s’agit de deux neveux et d’un petit-fils. J’ai aussi un de mes enfants qui s’en est sorti avec une blessure. Nous vivons des moments extrêmement difficiles. Mais nous rendons grâce à Dieu’’, confie-t-il.

Évoquant, elle aussi, cette nuit où tout a basculé, Rokhaya Samb a vu sa sœur s’en sortir avec des blessures. ‘’Ma sœur est internée dans cet hôpital, au même titre que plusieurs autres passagers. C’est trop difficile, ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Je ne peux même pas me souvenir comment cela a pu arriver. Je suis là (à l’hôpital) et je ne cesse de pleurer. Espérons que ma sœur va s’en sortir très rapidement’’, relate-t-elle.

Ce passager du bus a également perdu trois de ses proches. Deux de ses neveux et son petit-fils. Mais Aymérou Diène dit tout laisser entre les mains de Dieu. Lui, s’en est sorti saint et sauf de ce terrible accident qui a emporté 16 vies. Comment tout cela a pu arriver ?

‘’Dépassement dangereux, au détour d’un virage’’

Venu s’enquérir de la situation et de l’état de santé des blessés, le directeur des Transports terrestres a précisé que c’est une tentative de ‘’dépassement dangereux, au détour d’un virage’’, qui a conduit à cette tragédie. Cheikh Oumar Gaye a profité de son déplacement au centre hospitalier régional de Thiès pour inviter les chauffeurs à redoubler de vigilance, une fois sur les routes. ‘’C’est une tentative de dépassement dangereux, au détour d’un virage, qui a entraîné un choc frontal entre un bus, qui roulait dans le sens Dakar - Thiès, et un camion frigorifique. Le bus est descendu de la route et a heurté un arbre. C’est déplorable, c’est douloureux’’, a déclaré le collaborateur du ministre Me Oumar Youm.

Pour éviter de telles catastrophes à l’avenir, Cheikh Oumar Gaye appelle à une ‘’introspection’’, mais aussi et surtout au respect du Code de la route. Car sa conviction est que cet accident pouvait être évité, parce qu’impliquant, d’après lui, deux ‘’chauffeurs professionnels’’ qui ont une expérience de ‘’sept et treize ans’’.

Dans cette même logique, le directeur des Transports terrestres invite les uns et les autres de réduire les voyages nocturnes pendant lesquels la ‘’visibilité est réduite de 60 %’’.

GAUSTTIN DIATTA (THIES)