Thème du 18e anniversaire du naufrage du ‘’Joola’’, le renflouement de l’épave a été au cœur de la célébration de l’une des plus grandes catastrophes de la navigation civile. S’y ajoute l’érection d’un mémorial-musée dont le démarrage des travaux est prévu à la fin de l’hivernage.

Le 18e anniversaire du naufrage du bateau ‘’Le Joola’’, survenu le 26 septembre 2002, au large des côtes gambiennes, emportant près de 2 000 personnes, a été célébré ce samedi à Ziguinchor. La délégation officielle, qui comprenait, entre autres, la ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, et son homologue de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, a été conduite par le ministre des Forces armées Sidiki Kaba. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillements et prières ont rythmés cet événement marqué du sceau de la sobriété.

A l’occasion, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dont la ville a payé le plus lourd tribut avec 971 victimes sur les 1 863 morts officiellement déclarés, a insisté sur le traumatisme vécu par les populations.

A cet effet, il a plaidé pour qu’une attention toute particulière soit accordée à la question du renflouement de l’épave. ‘’Il faut faire de cette question une préoccupation particulière. Notre ville a été frappée de plein fouet, payant le plus lourd tribut. Au-delà, le pays entier a été secoué et des familles entières vivent encore dans le désarroi. Nous plaidons encore pour une meilleure prise en charge des orphelins, ainsi que le renflouement du bateau et l’achèvement du mémorial’’, a-t-il déclaré.

Ce plaidoyer du maire de Ziguinchor a été repris par les orphelins du ‘’Joola’’ qui en ont fait ‘’un cri du cœur’’. ‘’Nous exigeons le renflouement de l’épave, thème de cette 18e commémoration, pour nous permettre de faire le deuil. Le renflouement du bateau est un point essentiel pour les orphelins. Nous sommes toujours perdus face à l’immensité de l’océan, imaginant nos parents au fond des abysses. L’on se demande, tout le temps, à quoi ressembleraient nos vies, si nos parents étaient encore parmi nous’’, s’est interrogée, avant de s’écrouler sous le poids de l’émotion, Suzanne Immaculée Diatta, Présidente des orphelins, par ailleurs fille de feu Michel Diatta, ancien international sénégalais de football.

Selon le président de l’Association nationale des familles des victimes du M/S’’Le Joola’’, Boubacar Ba, le thème choisi est une ‘’opportunité pour répondre à l’appel assourdissant des victimes qui méritent une sépulture digne’’.

‘’’Le Joola’ n’est pas une affaire de résilience’’, a souligné M. Ba, avant de demander le respect et la mise en œuvre du caractère rétroactif de la loi instituant les pupilles de la République, pour permettre à tous les orphelins de bénéficier d’une prise en charge normale, la plupart (au nombre de 1 280) ayant été laissés en rade. Le président de l’Association nationale des victimes a, aussi, réclamé une meilleure prise en charge psychosociale des familles des victimes, en raison des ‘’graves traumatismes créés par ce drame’’. Egalement pour la ‘’justice’’ et la ‘’vérité’’ sur cette catastrophe maritime.

Il a salué, par ailleurs, les efforts consentis par l’Etat, dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des familles des victimes. Parmi lesquelles la construction, très prochaine du mémorial Bateau ‘’le Joola’’.

Prise en charge des orphelins…

Le ministre des Forces armées, qui conduisait la délégation gouvernementale, en présence des autorités administratives, militaires, des chefs religieux, coutumiers et politiques de la région, a aussi insisté sur les réalisations de l’Etat en Casamance, après le naufrage, dans le cadre de la prise en compte des aspirations des populations. ‘’Des acquis importants’’, selon Sidiki Kaba, tant sur le plan économique, du désenclavement de la région, mais également des infrastructures. Le ministre a promis de poursuivre cette dynamique avant d’assurer que l’Etat est en train de prendre ‘’les dispositions idoines’’ pour la prise en compte de tous les orphelins de l’accident du navire ‘’Le Joola’’, dans le cadre de la politique des pupilles de la nation.

‘’En ce qui concerne les préoccupations légitimes relatives à la prise en charge des orphelins, l’Etat est en train de prendre les dispositions idoines pour intégrer les autres orphelins, dans le cadre des pupilles de la nation, avec notamment une prise en charge correcte dans les domaines sanitaire et scolaire’’, a-t-il souligné. Selon lui, cette 18e commémoration marque une étape décisive dans la prise en charge des doléances des familles, avec le démarrage imminent des travaux de réalisation du mémorial du bateau ‘’Le Joola’’ qui participe du devoir de mémoire.

Ce mémorial, dit-il, sera composé d’un musée, d’une place de recueillement et de prières ainsi qu’un espace multifonctionnel. Soulignons, enfin, que la délégation officielle a été accueillie à 9 h à l’aéroport de Ziguinchor par les autorités administratives et locales de la région. Ensuite, elle s’est rendue au cimetière de Kantène, à la périphérie de la capitale sud, sur l’axe Ziguinchor - Mpack, village situé à la frontière avec la Guinée-Bissau. Cimetière où reposent certaines victimes du naufrage, pour se recueillir et prier avant de se retrouver à la gare maritime de Ziguinchor, là même où le bateau a levé l’ancre avant de se renverser, quille en l’air, pour le besoin de la cérémonie officielle.