Sur 4 270 prélèvements effectués, la région de Thiès, classée zone rouge, a enregistré, entre mars et juin 2020, 194 cas positifs de la maladie à coronavirus, soit un taux de positivité de 4,5 %. Malgré une létalité relativement faible (5 décès, 2,5 %) dans cette circonscription, on note la pénétration du virus dans tous les 9 districts.

Dès les premières heures de l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, la région de Thiès a été affectée. Le premier cas déclaré positif au mois de mars était un cas importé. Une dame qui revenait d’un pays membre de l’Union européenne où près de 30 000 personnes ont déjà été emportées par la Covid-19. Trois mois après, la capitale régionale du Rail, qui fait partie des localités les plus touchées, a connu une évolution fulgurante de la maladie.

Sur un total de 4 270 tests réalisés par les autorités sanitaires, 194 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,5 %. Parmi ces cas confirmés en 90 jours de lutte, 98 ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, soit un taux de guérison de 50,5 %. Les 90 sont encore sous traitement et une autre personne a été évacuée. Les chiffres trimestriels révélés hier, par le médecin-chef de la région, Dr Malick Ndiaye et son équipe, font état de 5 décès dont 2 dans la ville de Thiès. Sur les 194 cas déclarés positifs, 160 sont des cas contacts. Dans la région, 25 personnes ont été contaminées au sein de la communauté et 9 cas importés y ont été constatés.

15˗24 ans, la tranche d’âge la plus touchée

En 90 jours, le virus a frappé fort. Ce qui a valu à la région de Thiès de figurer dans la zone rouge, à l’image de Diourbel et Dakar. En effet, tous les districts sanitaires ont été affectés. Les plus touchés restent ceux de Thiès et de Pout. On y dénombre respectivement 92 (7 cas communautaires) et 50 infections (2 cas communautaires). Celui de Mbour occupe la 3e place avec 22 cas dont 8 issus de la transmission communautaire. Il est suivi de près par le district sanitaire de Tivaouane avec ses 13 cas dont 3 issus de la transmission communautaire. La 5e place est occupée par le district de Poponguine qui, en trois mois, a enregistré 11 infections dont 3 communautaires.

En outre, les districts sanitaires les moins touchés restent ceux de Joal et de Khombole qui enregistrent chacun 1 cas positif de la Covid˗19. Les circonscriptions sanitaires de Thiadiaye et de Mékhé ont bien résisté au nouveau coronavirus et comptent chacune 2 cas positifs.

Classée zone rouge, la région de Thiès a aussi une autre spécificité. Le virus y a plus touché les sujets jeunes. Selon le document détaillé de la région médicale, la tranche d’âge comprise entre 15 et 24 ans reste la plus touchée. En trois mois, la région a connu une progression exponentielle de la maladie à coronavirus avec les 194 positifs. De plus, ce nombre risque d’évoluer les jours à venir, dans la mesure où 487 contacts sont en train d’être suivis par les autorités sanitaires de la région et le comité régional de gestion des épidémies.