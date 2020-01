La 1re édition de Dakar Music Expo (DMX) débute ce jour et se poursuit jusqu’au 2 février prochain. Son initiateur, Doudou Sarr, promet un festival de haut niveau.

Offrir des spectacles qui n’ont jusque-là jamais été organisés à Dakar. Voilà le pari de Doudou Sarr, à travers le festival qu’il a mis sur pied, Dakar Music Expo (DMX). Il s’ouvre ce jour dans la capitale sénégalaise. Il est présenté comme une célébration de la création musicale africaine.

En effet, ce festival va réunir, à la fois, des noms de la musique africaine connus et reconnus, mais également des talents émergents. Placé sous le thème ‘’Africa remix et new talent’’, l’évènement invite à la découverte de la ville de Dakar et son lien permanent avec la musique. ‘’On va offrir au public sénégalais des choses qu’il n’a pas l’habitude de voir. Il s’agit de diversifier l’offre culturelle dakaroise, parce qu’on n’a pas vraiment vu de grands spectacles conçus avec de magnifiques mises en scène qui vont accompagner les musiciens. Donc, on peut s’attendre à quelque chose de très bien. Car on a rassemblé de très bons musiciens et on y a ajouté une touche artistique’’, a annoncé l’initiateur de DMX en marge d’une conférence de presse tenue à l’Institut français de Dakar. Il est prévu, dans le cadre de ce DMX, une série de concerts, de panels et de masterclass. Une programmation qui s’explique par le fait que ce festival est un salon qui regroupe toute la chaîne de valeur de la musique.

L’initiateur le définit comme un salon professionnel valorisant Dakar. ‘’C’est aussi un partage d’expériences et de connaissances qui va permettre aux talents sénégalais de se produire sur la plateforme devant des professionnels qui pourraient leur permettre de parcourir le monde’’, a dit Doudou Sarr, déjà optimiste pour la réussite de cette première édition parrainée par la star de la musique sénégalaise Youssou Ndour et la diva béninoise Angélique Kidjo, qui vient d’être sacrée, ce week-end, à la cérémonie des Grammy Awards, pour la 4e fois.

En outre, pour cette première édition, la Colombie est le pays invité d’honneur. Une journée lui sera consacrée, au cours de laquelle ses représentants tiendront une conférence et des panels sur le thème ‘’de la coopération sud-sud et de la nécessité d’un dialogue Afrique Amérique latine pour le développement du secteur musical’’.

Au-delà d’encourager la coopération Sud-Sud, l’entrepreneur culturel estime ‘’qu’on a beaucoup à apprendre de l’expérience colombienne. Parce que la Colombie rayonne sur le plan international par rapport à la créativité musicale. En termes de résultat et de ressource générée par la production musicale, la Colombie est au top’’. Ainsi, un focus sera mis sur la professionnalisation et l’exportation des musiques colombiennes.

En sus de cette délégation colombienne, des invités venus d’Amérique et de la France sont attendus.

Aujourd’hui, à l’Institut français de Dakar, le la sera donné avec des DJ. Demain, la soirée officielle d’ouverture se tiendra au même lieu, avec un spectacle de la compagnie de danse Waato Sita, un interlude d’instruments traditionnels et une interprétation des grands classiques de la musique africaine par un orchestre panafricain créé par Doudou Sarr et composée jeunes musiciens vivant à Dakar.

BABACAR SY SEYE