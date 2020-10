Les responsables de la police et de la gendarmerie ne badinent pas avec la couverture sécuritaire du Magal. Les responsables des deux structures ont présenté, hier, le dispositif mis en place et livré les chiffres des opérations pré-Magal.

En l’espace de quelques jours, le commissariat spécial de Touba a procédé à l’arrestation de 1 192 individus dans la cité religieuse. La révélation a été faite par le directeur de la Sécurité publique, hier, lors d’un point de presse. ‘’Un plan d’opération pré-Magal et Magal a, pour le moment, permis d’interpeller 1 192 personnes. Dans ce lot, 403 individus ont été interpellés pour non port du masque, 39 pour détention, usage, offre et session de chanvre indien, 38 pour flagrant délit de vol, 2 pour association de malfaiteurs. Quatre kilogrammes de chanvre ainsi que 4 cornets et 1 joint de cette herbe prohibée ont été saisis’’, a renseigné le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Modou Diagne.

Sur les 1 192 personnes interpellées, 216 ont été déférées devant le parquet. A la date du dimanche 4 octobre, 2 541 pièces ont été saisies, 105 véhicules mis en fourrière, 379 motos et 402 hypo-mobiles immobilisés. Il a été dénombré, pour le moment, 114 accidents, dont 43 corporels. D’ailleurs, un policier du nom de Serge Imbane, en service au commissariat urbain de Bambey, a eu les deux jambes cassées. Il est actuellement interné dans une structure sanitaire de Dakar. Il a été heurté par un conducteur de moto-Jakarta qui finalement a été mis aux arrêts.

Le bilan de la police fait également état d’un mort et 71 dégâts matériels. Pour ce Magal, la police a déployé 2 538 agents.

Du côté de la maréchaussée, le général de division Jean-Baptiste Tine, Haut-Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a informé sur le dispositif mis en place pour la couverture sécuritaire de la 126e édition de cet événement religieux. “Cette année, nous avons déployé plus de 1 300 éléments et plus de 150 véhicules pour la couverture sécuritaire du grand Magal. Nous avons également déployé des moyens spécialisés, notamment des motocyclistes pour la sécurité routière, le GIGN pour la mission antiterroriste et le ULM pour la couverture aérienne’’, a déclaré le général Tine.

Boucar Aliou Diallo