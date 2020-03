L’épouse du vieux de 80 ans, détecté positif le 3 mars, a rejoint son mari, hier, au Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. Une Anglaise âgée de 33 ans est le quatrième cas positif du Covid-19. Ces deux nouveaux patients viennent alourdir la situation déjà sur place. Le président Macky Sall demande le renforcement du dispositif et diffère la célébration de la Journée mondiale de la femme.

Et de quatre pour le Covid-19. Le pays vient de détecter deux nouveaux cas du coronavirus, hier. Une situation qui commence à inquiéter la population, vu la tournure des événements. C’est vers 18 h que la nouvelle est tombée comme un couperet sur la tête des Sénégalais. Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a donné l’information, c’est ce mercredi 4 mars 2020, à 15 h 25, que l’Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère deux nouveaux cas de patients positifs au Covid-19. Le premier cas, dit-il, est une femme âgée de 68 ans, résidant en France. Elle est l’épouse du patient de 80 ans testé positif la veille, le 3 mars. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février 2020, pour des obsèques.

Le deuxième cas, informe Diouf Sarr, est une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020. Les deux patients sont transférés au Service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann et leur état clinique est stable. Concernant les deux patients déclarés positifs respectivement les 2 et 3 mars 2020, ils sont actuellement suivis au Service des maladies infectieuses. Leur état clinique, rassure le ministre de la Santé, évolue favorablement. Abdoulaye Diouf Sarr informe aussi l’opinion que sur un total de 11 tests effectués à ce jour, les deux cas déclarés ci-dessus sont revenus positifs. Il renouvelle son appel à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées.

Hier, lors du Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre de la Santé, par ailleurs Président du Comité national de gestion des épidémies, de renforcer, en relation avec les acteurs publics, privés et les partenaires impliqués, la vigilance et les dispositifs d'alerte précoce et de prise en charge rapide et efficace au niveau des établissements de santé. Il a notamment insisté sur l’impératif d’une surveillance rigoureuse, permanente et efficiente de nos frontières.

‘’Il est nécessaire de faire fonctionner le dispositif de riposte 24h/24, au regard du niveau de menace très élevé’’, demande le chef de la magistrature suprême. Le chef de l’Etat a, en outre invité Abdoulaye Diouf Sarr à accélérer, au sein de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), l’acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits, matériels et consommables essentiels. Ce, pour une meilleure prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades, dans les structures sanitaires ciblées et à veiller à la constitution systématique d’un stock de sécurité.

Macky Sall demande aux ministres de ne pas quitter le pays

Le président de la République a, dans cet élan, engagé le gouvernement, en rapport avec les acteurs de la santé, à renforcer les actions d’information et de sensibilisation en langues nationales auprès des populations et spécifiquement des autorités religieuses et coutumières. Il n’a pas manqué, à cette occasion, de demander aux compatriotes de rester vigilants et prévenants face à tous les vecteurs potentiels de propagation du virus. Attaché au principe de précaution, le chef de l’Etat a recommandé de différer la célébration ou la tenue de certains évènements populaires inscrits dans le calendrier républicain.

Il s’agit, entre autres, de la Journée nationale de salubrité du 7 mars 2020, ainsi que la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars 2020. Il a également décidé de reporter au 5 avril 2020 le début de la tournée économique initialement prévue le 24 mars 2020, ainsi que le Conseil des ministres délocalisé de Matam. Le président Macky Sall décide de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l’étranger et de recourir, au besoin, à nos représentations diplomatiques.

Par ailleurs, il demande aux ministres de ne pas effectuer de mission en dehors du territoire national.

VIVIANE DIATTA