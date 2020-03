Même si la chaine de propagation n’est pas encore coupée, surtout avec les cas importés dont deux testés positifs, hier, trois patients viennent d’être déclarés guéris au Sénégal.

Ces trois derniers jours ont été les plus difficiles pour les acteurs du système de santé du pays. Chaque jour, l’Institut Pasteur détecte des cas importés et des cas contacts sans avancement significatif. Hier, une lueur d’espoir s’est allumée dans le cœur des acteurs et de la population, avec la guérison des 3 patients hospitalisés, depuis le 04 et le 14 mars. Ce qui une chance à cette bataille sans fin contre le virus. Selon le ministre de la Santé et de l’Action, Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait hier le point de presse quotidien, l’institut Pasteur a réalisé 22 tests et 2 sont revenus positifs. Il s’agit, dit-il, de 2 cas importés.

Néanmoins, 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs. Il s’agit de l’enfant de deux ans déclaré positif le 14 mars, du mari et de la femme déclarés positifs respectivement le 3 et le 4 mars 2020. A ce jour, 38 cas sont déclarés positifs, dont cinq guéris et 33 encore sous traitement. De l’avis du ministre de la Santé, ces trois patients sont guéris et leur sortie d’hospitalisation interviendra dans les heures qui suivent. ‘’Des instructions sont données à la Direction générale de l’Action Sociale pour la prise en charge correcte de l’enfant de deux ans, jusqu’à la guérison totale de sa mère’’, précise Diouf Sarr.

Par ailleurs, le ministre chargé des Sports, Mactar Ba, a lancé un appel à l'ensemble du monde sportif. Plus particulièrement au mouvement associatif des navétanes qui est représenté partout dans les villages et dans les quartiers. Il leur demande d'engager la lutte contre la Covid-19, en faisant du porte à porte dans les villages, pour porter la bonne parole, les bonnes pratiques qui sont indiquées par les autorités sanitaires. Ce, afin que la population puisse pratiquer les bonnes mesures qui vont permettre aux autorités sanitaires de prendre le dessus sur cette pandémie.

‘’Le monde sportif a le patriotisme qu'il faut. Mais, je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur communauté avec les autorités (les préfets et sous-préfets) pour que les autorités sanitaires puissent être accompagnées efficacement dans la sensibilisation. Je suis sûr que si la sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie’’, dit-il.

VIVIANE DIATTA