Après avoir marqué les années 2010 de leur empreinte, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient laisser la main dans les années 2020. Car ils auront respectivement 44 ans et 42 ans en janvier 2030. L'occasion pour les jeunes pépites d'aujourd'hui de prendre leur place.

10e : Trent Alexander-Arnold

Oui, il est possible de n’avoir que 21 ans est d’être déjà le meilleur du monde à son poste. C’est en tout cas ce qu’est en train de réaliser Trent Alexander-Arnold qui a écrasé la concurrence chez les latéraux droits. Mieux, l’Anglais, qui a déjà remporté la Ligue des champions, a réussi l’exploit de rendre ce poste sexy alors qu’il est habituellement réservé au joueur le moins technique de l’équipe. Ce qui n’est clairement pas le cas avec TAA, qui pourrait profiter de la décennie qui arrive pour tenter de devenir le meilleur latéral droit du XXIe siècle. Dani Alves et Philipp Lahm commencent déjà à trembler.

9e : Matthijs de Ligt

Il a beau avoir la gueule, le jeu et les attitudes d’un trentenaire expérimenté, Matthijs de Ligt n’a toujours pas l’âge de boire de l’alcool aux États-Unis. De quoi expliquer, et excuser, son adaptation compliquée à la Juventus. Mais ce ne sont pas quelques matchs ratés qui vont faire oublier le roc défensif qu’il était à l’Ajax Amsterdam la saison dernière. Ni ses coups de boule offensifs qui lui ont permis de faire trembler les filets adverses dans des moments importants. Qui a parlé du Sergio Ramos des années 2020 ?

8e : Erling Braut Håland

28 buts en 22 matchs depuis le début de saison. Non, ce ne sont pas les chiffres de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, mais bien d'Erling Braut Håland. Le Norvégien s’est même payé le luxe d’en claquer huit en Ligue des champions - dont 4 au Napoli et à Liverpool - pour ainsi devenir le joueur de moins de 20 ans le plus prolifique sur une seule saison de C1. Dépassant ainsi les 6 unités de Raúl et de Kylian Mbappé. Et ce n’est pas fini, car si le RB Salzbourg s’est fait éliminer de la compétition, Erling Braut Håland et sa tête de méchant dans James Bond est toujours en course, puisqu'il s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Ne cherchez donc pas plus loin le futur bourreau du Paris Saint-Germain. Et de toutes les autres équipes d’Europe dans les années qui arrivent.

7e : Rodrygo Goes

C’est peu dire que le Real Madrid est prêt pour la décennie qui arrive avec Fede Valverde (21 ans), Vinícius Júnior (19 ans) ou encore Martin Ødegaard (21 ans) qui se régale en prêt à la Real Sociedad. Et si c’est le milieu uruguayen qui attire tous les regards depuis le début de saison, un autre homme de l’effectif pourrait être sous le feu des projecteurs durant cette décennie : Rodrygo. Il faut dire que l’ailier supersonique n’a que 18 ans et compte déjà quelques éclats, comme ce triplé face au Galatasaray en C1. Si le Real Madrid a raté Neymar dans les années 2010, il s’est rattrapé en mettant la main sur son successeur. Direction le PSG dans sept ans, donc ?

6e : Nicolò Zaniolo

En demandant Nicolò Zaniolo à l’Inter en plus de quelques billets roses en échange de Radja Nainggolan, la Roma ne s’attendait pas à voir débarquer un tel phénomène. La preuve, la communication du club à l’été 2018 était plus portée autour du défenseur Davide Santon qui faisait, lui aussi, partie du package. Quelques mois plus tard, la donne n’est plus du tout la même puisque Nicolò Zaniolo est, à 20 ans, le joueur le plus prometteur de la Roma. Et pas loin d’être le plus talentueux et le plus sexy de l’Italie, avec laquelle il a déjà planté un doublé face à l’Arménie. Capable de jouer sur un côté comme en meneur de jeu, Nicolò Zaniolo n’a pas seulement le même tatouage que Paulo Dybala. Il a aussi pris de sa technique et de sa vista. Le tout avec près de 15 centimètres de plus.

5e : João Félix

Peser déjà 126 millions d’euros à 20 ans, cela vous pose un homme. Et si certains pensent que la somme lâchée par l’Atlético pour s’attacher les services de João Félix est une folie, c’est qu’ils ne l’ont jamais vu gambader sur un terrain. Ni même délivrer des caviars qui rendraient jaloux un esturgeon. Ou encore claquer des crochets courts, roulettes et petits ponts. Son début de saison avec les Colchoneros est compliqué ? Donnez-lui encore six mois d’adaptation et Edinson Cavani à ses côtés, et il terminera la saison en double-double (et même en triple-double si l’on ajoute la catégorie défenseur humilié). Attendons donc la saison prochaine. Et la décennie prochaine, que João Félix compte bien marquer de son empreinte. Boa sorte.

4e : Jadon Sancho

La Bundesliga n’avait pas vu ça depuis 1968 et les 22 buts en championnat de Horst Koppel alors âgé de 19 ans et 269 jours. Un record qui aura tenu plus de 50 ans avant d’être dépassé par Jadon Sancho, plus jeune de deux jours au moment de son 22e but en Bundesliga. Tout va très vite pour l’ailier anglais, à l’image de sa vitesse de pointe qui ferait passer Usain Bolt pour Per Mertesacker. Sauf que réduire Jadon Sancho à sa simple pointe de vitesse serait malhonnête. Ce serait surtout oublier sa précision face au but et son amour de la passe décisive, lui qui a terminé la saison dernière au sommet de cette catégorie statistique en Bundesliga. Ne reste plus qu’à savoir quel club lâchera 200 millions pour profiter de son talent durant la décennie qui arrive. Petite pièce sur Manchester City qui n’a toujours pas digéré de voir sa pépite quitter son centre de formation pour aller signer son premier contrat pro en Allemagne.

3e : Mason Greenwood

En entrant en jeu lors de la victoire de Manchester United au Parc des Princes en Ligue des champions (1-3), Mason Greenwood fait donc partie de ces « petits » qui « nettoyaient les chaussures » de Patrice Évra et « qui n’ont même pas encore de sperme » à écouter les dires de l’ancien capitaine des Bleus. Si la science prouve que Tonton Pat’ est dans le faux, il reste dans le vrai lorsqu'il parle de « petit » . Car oui, Mason Greenwood n’avait ce soir-là que 17 ans et 156 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer un match de C1. Aujourd’hui, l’attaquant anglais est en âge de regarder des films X. Mais aussi en âge de planter des buts avec les Red Devils. C'est une certitude, le club mancunien compte bien s'appuyer sur ses pépites pour la décennie à venir. Pour que, dans vingt ans, la classe de 2018 soit aussi légendaire que celle de 1992 ?

2e : Ansu Fati

Certes, Lionel Messi et Luis Suárez étaient blessés. Mais il n’empêche que le meilleur joueur du Barça en ce début de saison était un bambin de 16 piges qui répond au doux nom d'Ansu Fati. Le natif de Bissau (Guinée-Bissau) a donc profité de ces deux absences pour se faire une place dans l’équipe, mais aussi pour s’offrir quelques records de précocité. Comme devenir le plus jeune buteur de l’histoire du Barça en championnat ou encore le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga à marquer et délivrer une passe décisive dans un même match. Devenu un joker de luxe avec le retour des deux mastodontes, Ansu Fati continue de briller lors du temps de jeu qui lui est accordé. Et ce n’est pas l’Inter, victime de celui qui est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions, qui dira le contraire. Qu'Ansu Fati profite du banc douillet du Camp Nou, il ne risque pas de le voir beaucoup dans la décennie qui arrive.

1er : Kylian Mbappé

Il a beau être déjà champion du monde, triple champion de France, chevalier de la Légion d’honneur, meilleur buteur de Ligue 1, compter deux présences dans l’équipe type de l’année de la FIFA et une quatrième place au Ballon d’or, Kylian Mbappé reste un gamin de 21 ans. Qui aura donc 31 ans à la fin de la décennie. Et probablement d’autres lignes à son palmarès. Collectif comme individuel.