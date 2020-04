Vingt-et-un nouveaux cas positifs ont été détectés, hier, au Sénégal. Un chiffre record, depuis le début de la pandémie. Mais pour la virologue Professeur Coumba Touré Kane, il faut relativiser les choses, parce que le nombre de tests, 435, est très important.

Le Sénégal a enregistré, hier, un grand nombre de nouveaux cas positifs. Sur 435 tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar et l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), 21 sont revenus positifs.

Il s’agit, selon la directrice générale de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye, de 19 cas contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire.

‘’Quatre patients hospitalisés sont contrôlés négatifs, donc guéris. A ce jour, 335 cas sont déclarés positifs dont 194 guéris, 2 décédés, 1 évacué, donc 138 sous traitement’’, informe Dr Ngom. La région de Tambacounda, en particulier le département de Goudiry, a contracté le plus grand lot, hier. Il a eu 12 nouveaux cas, en seulement 24 heures. Ce qui fait un total de 21 cas dans le département.

Autre zone qui a enregistré 4 cas, c’est Mbao. La zone en est actuellement à 8. Le district de Dakar-Sud a eu 2 nouveaux cas. Ce qui fait 54 cas au total. Ce district est le deuxième foyer de la pandémie à Dakar, après le district ouest qui totalise 62 cas. La région de Louga et la ville de Touba sont troisièmes sur la liste, avec 28 cas chacune. Touba était à 27, mais a eu un nouveau cas, hier. Le district de Dakar-Centre a 20 cas, celui de Dakar-Nord 15 cas.

Yeumbeul a relevé, hier, un autre cas, ce qui fait un total de 14 cas ; Mbour en a 13, Pikine 11, ainsi que le département de Guédiawaye. La région de Thiès en est à 10 cas, Vélingara 7. Rufisque, Keur Massar et Sangalkam sont à 6 cas. Keur Massar a rejoint ce groupe, hier, après avoir enregistré un nouveau cas. La région de Saint-Louis est toujours à 4 cas, Ziguinchor 3 cas, Popenguine 3 cas, Diamniadio 2 cas. Les départements d’Oussouye 1 cas, Richard-Toll 1 cas et la région de Fatick 1 cas sont stationnaires.

Pour la virologue à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), Professeur Coumba Touré Kane, il faut relativiser les choses. Parce que c’est près de 400 tests qui ont été réalisés. Un nombre qui est assez important. ‘’Parfois, on testait moins de ça, c’est pourquoi on avait moins de cas positifs. Si on teste 400 et qu’on retrouve 21 positifs, il faut faire le rapport. Ce n’est pas aussi alarmant’’, rassure la virologue.

Mais aux yeux de la population, ce nombre est énorme. D’ailleurs, avec la propagation de la pandémie, la fermeture des frontières a été prolongée jusqu’au 31 mai. Elle était prévue du 19 mars au 17 avril. L’annonce a été faite hier par le ministre du Tourisme et des Transports aériens Oumar Sarr. Selon lui, la fermeture de l’espace aérien a produit ses effets, avec l’absence de cas importés depuis le 4 avril, période de la fin de l’incubation des derniers passagers.

VIVIANE DIATTA