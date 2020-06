Le 23 juin sera célébré dans un contexte particulier, cette année. Comme beaucoup d’autres évènements, elle va se conformer aux exigences du coronavirus. C’est en ce sens d’ailleurs que le Groupe d’information républicain (Gir) a initié aujourd’hui une campagne de sensibilisation et de distribution de masques de protection sur toute l’étendue pays.

‘’C’est la meilleure manière pour nous de célébrer et de magnifier la grande journée historique du 23 juin 2011 où nous étions parmi les principaux acteurs’’, se sont-ils félicités hier au cours d’une rencontre avec la presse. Le Gir se désole, en outre, que malgré la situation actuelle qui impose ‘’une solidarité sans faille et un patriotisme mettant l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération personnelle et de tout agenda politique, des politiciens qui rêvent de voir le pays plonger dans le chaos s’évertuent à installer un débat et des mobilisations dont l’unique objectif est de reproduire les événements du 23 juin 2011’’. Le groupe rappelle qu’il faut une union pour mener la guerre contre la Covid-19.

‘’Aussi, toutes celles et tous ceux qui cherchent déjà à faire de mauvais procès alors que la guerre n’est pas encore gagnée, affichent une coupable irresponsabilité’’, préviennent les membres du Gir. Qui invitent ainsi les Sénégalais à s’écarter de ces marchands ‘’d’illusions et à continuer de respecter les mesures édictées par les autorités pour stopper la propagation du virus’’. Ces mesures tiennent, relèvent-ils, de l’interdiction de rassemblements, du port obligatoire de masque, du respect de la distanciation physique, de l’utilisation permanente de gels antiseptiques et du lavage des mains avec du savon.