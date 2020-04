Le nombre fait peur. Vingt-cinq personnes contaminées par un seul cas communautaire, dans la région de Sédhiou. Selon le médecin-chef de la région médicale, Docteur Amadou Yery Camara, les patients sont bien pris en charge et la situation est maitrisée. Mais il n’y a pas encore de respirateur dans le centre.

Sur les 87 cas déclarés positifs hier, au Sénégal, 25 proviennent de la région de Sédhiou. Un nombre assez important de contaminés par le cas communautaire détecté la veille, c’est-à-dire le lundi, dans la région. Pourtant, Sédhiou n’avait, jusqu’avant-hier, pas de cas. Maintenant, il fait partie des zones les plus touchées, en étant 10e sur la liste rouge. La région est déjà à 26 cas.

Mais pour le médecin-chef de la région médicale, Docteur Amadou Yery Camara, il n’y a pas péril en la demeure. Car ces patients sont pris en charge, dans le centre de traitement mis en place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

D’ailleurs, dit-il, ce sont eux qui ont ouvert le centre, parce qu’il n’y avait pas encore de cas dans la région. Le premier infecté est quant à lui traité à Kolda.

A son avis, le fait de dépister, dès le premier jour, ce nombre important, est un indicateur de bon recrutement. ‘’Nous avons une bonne maitrise de la situation. Ce n’est pas pour rien qu’on a trouvé juste hier 25 personnes. On a commencé déjà à les traiter. Les autres cas contacts sont en confinement. C’est seulement de cette manière que la chaine de transmission sera réduite’’, explique le médecin.

Docteur Camara rassure qu’ils ont pris les dispositions pour prendre en charge les 25 patients. ‘’On a un centre de traitement qui ouvre avec ces malades. Il dispose d’au moins 26 lits. On a du matériel pour les prendre en charge. En plus, un camion doit venir pour renforcer l’équipement mis sur place. On nous a promis un respirateur, parce que celui que nous avons est destiné à la chirurgie’’, renseigne Dr Camara. Toutefois, il précise qu’ils n’ont pas de patient grave, seulement des cas simples. ‘’L’expression des besoins complémentaires a été faite. On travaille avec le personnel de la région, en essayant de faire des redéploiements, en attendant d’avoir des renforts’’.

87 nouveaux cas

Hier, sur 873 tests réalisés, 87 sont positifs, soit un taux de positivité de 10,4 %. Il s’agit, selon la directrice de la Santé, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, de 86 cas contacts suivis et de 1 cas issu de la transmission communautaire identifié à Niary Tally. Douze patients hospitalisés sont guéris. Cependant, 2 autres cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et Principal.

A ce jour, 823 cas sont déclarés positifs dont 296 guéris, 9 décès, 1 évacué et 517 sous traitement. Dakar-Sud (Médina, Fass, Colobane, Gueule-Tapée, Fan-Hock, Point E, Plateau) est à 123 cas ; il a enregistré 5 nouveaux cas. Dakar-Ouest (Ouest-Foire, Ngor, Yoff, Ouakam, Almadies, Mermoz, Sacré-Cœur) en est à 104 ; il a eu 23 nouveaux cas, hier. Touba a un total de 97 cas. La ville religieuse a enregistré hier 11 nouveaux patients. Dakar-Centre (Dieuppeul, Derklé, HLM, Grand-Dakar) a 83 cas ; Il a comptabilisé, hier, 15 autres cas. Dakar-Nord (Grand-Yoff, Parcelles-Assainies, Patte d’Oie, Soprim) totalise 67 cas, si on y ajoute les 5 d’hier. Goudiry a un total de 58 cas, avec ses 2 enregistrés hier.

Mbao en a 33. Pikine est à 32 cas, Louga 29. Guédiawaye en 23, Yeumbeul 20, Mbour 16, Mbacké 15, Ziguinchor 14, Pout 14. Thiès est maintenant à 14 avec son nouveau cas d’hier. Rufisque est à 10 cas, Sangalkam 9, Vélingara 8, Keur Massar 6, Diamniadio 5, Popenguine 3. La situation de Saint-Louis 4 cas, Oussouye 1 cas, Tambacounda 1 cas, Richard-Toll 1 cas, Sakal 1 cas, Kaolack 1 cas, Fatick 1 cas, Nioro du Rip, 1 cas, n’a pas changé.

VIVIANE DIATTA