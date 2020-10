Après les 13 régions du Sénégal, le directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) et son équipe se sont entretenus, hier, avec les autorités déconcentrées et le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar. L’objectif est de les sensibiliser sur la 2e édition du concours national de Business Plan. Il se tient dans le cadre de la relance économique.

‘’La particularité du concours est d’identifier les meilleurs qu’il soit sur la base de leurs compétences, pour les primer, les accompagner. La première édition a pu identifier 150 personnes dont on a octroyé en tout 1,200 milliard de francs CFA avec des subventions qui peuvent aller jusqu’à 25 millions par personne’’, explique Idrissa Diabira.

Le DG de l’Adepme souligne que la deuxième édition touchera 120 personnes pour un montant total des subventions de 2,4 milliards de francs CFA et une moyenne de subvention de 20 millions par entreprise. ‘’Pour la spécificité de la deuxième édition, les entreprises existantes qui ont au minimum un an et au maximum 7 ans, enregistrées à la Chambre de commerce avec leur RCM, leur Ninea et qui ont un minimum d’état financier, seront concernées. L’enjeu, c’est d’accompagner, de promouvoir les entreprises qui sont formalisées. Mais aussi, pour celles qui ne le seraient pas, de les sensibiliser sur l’importance d’être formalisées. Parce que c’est la voie pour grandir et être de futurs champions’’, dit M. Diabira.

Pour les critères d’adhésion au concours, l’Adepme renseigne, à travers un document de presse, qu’il fait avoir un plan de relance post-Covid-19 ou plan de développement, et coût du projet inférieur ou égal à 20 millions, avoir un chiffre d’affaires entre 0 et 250 millions de F CFA. Mais le commerce d’importation de produits finis n’est pas éligible au concours de même que les activités de production ou de commerce d’armes à feu, d’alcool, de drogue, de tabac ou toutes autres activités prohibées par la loi. Chaque lauréat recevra un montant compris entre 5 et 20 millions de F CFA. ‘’Ce concours national crée une sincère émulation en faveur de l’entreprenariat.

Ce qui est un objectif noble. Le fait de mettre en compétition un certain nombre d’acteurs économiques nous permet d’avoir une saine émulation entre les différents acteurs, de favoriser une appropriation du PSE par la population à travers l’entreprenariat’’, renchérit l’adjoint au gouverneur de Dakar chargé du développement, Modou Ndiaye. Pour lui, l’autre objectif visé, c’est identifier les secteurs porteurs de croissance et d’emploi, et favoriser leur financement. ‘’La promotion du secteur privé me semble être un élément de taille. L’autre élément pertinent, c’est l’animation de l’écosystème entrepreneurial. Tout cela contribue à développer le secteur, mais aussi à créer de la richesse’’, poursuit M. Ndiaye.

MARIAMA DIEME