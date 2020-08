Le ministre de l’Environnement a refusé, hier, le stockage des 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium à Diamniadio. Il demande à la société X-Logs de sortir le produit du territoire national, le plus tôt possible.

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable ne veut pas de la cargaison de 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium stockées au niveau des entrepôts maliens sur le territoire sénégalais. ‘’D’habitude, si ce produit est utilisé dans le cadre de l’exploitation minière, le ministère de l’Environnement est ampliataire de l’autorisation qui est délivrée par la Direction des mines et de la géologie. Mais dans ce cas spécifique, nous ne sommes pas au courant. C’est hier (mardi 18 août 2020, NDLR) que nous avons reçu une demande la société X-Logs sollicitant au ministère de l’Environnement et du Développement Durable l’autorisation de stocker du nitrate d’ammonium au niveau de Diamniadio, sur une parcelle de 6 000 m2 appartenant à l’entreprise. C’est à partir de ce moment que nous avons été informés de la présence de ce produit au port de Dakar’’, explique le directeur de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) Baba Dramé.

En effet, un peu plus tôt, le Port autonome de Dakar (Pad) a sorti un communiqué pour renseigner avoir mis en demeure le propriétaire pour l’enlèvement sans délai de la marchandise. Tout en soulignant avoir respecté le Code des marchandises dangereuses édictées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et la réglementation nationale qui intervient dans la gestion des cargaisons de marchandises dangereuses, notamment l’instruction présidentielle en date du 30 octobre 1995 (voir ailleurs).

En effet, explique M. Dramé, le stockage des produits dangereux, particulier le nitrate d’ammonium, est réglementé par le Code de l’environnement et la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Selon Baba Dramé, ‘’dès l’instant où l’on stocke une quantité supérieure à 3 t, il faut faire une déclaration. Entre 30 et 300 t, il faut demander une autorisation avec une analyse environnementale initiale. Et au-delà de 300 t, il faut demander une autorisation avec une étude d’impact environnementale approfondie (EIEA). Dans le cas d’espèce, nous avons été informés de la présence d’une quantité de 3 050 t de nitrate d’ammonium stockées au niveau des Entrepôts maliens au Sénégal’’.

Le directeur de l’Environnement et des Etablissements classés d’ajouter que l’armateur est dans l’illégalité totale, en stockant une telle quantité d’un produit aussi dangereux. Car, à chaque fois que des produits chimiques de cette nature doivent être importés sur le territoire sénégalais, le ministère de l’Environnement doit être informé pour prendre toutes les dispositions nécessaires, afin d’encadrer la manutention et le stockage.

Le ministre de l’Environnement refuse le déplacement du nitrate d’ammonium à Diamniadio

La société X-Logs, propriétaire de la marchandise, veut déplacer le produit à Diamniadio. Ce transport risque de poser problème. Car le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a tout bonnement refusé d’autoriser ce déplacement, comme l’explique le directeur de l’Environnement et des Etablissements classés : ‘’Lorsque nous avons reçu la lettre, vu l’urgence, nous avons instruit leur dossier pour voir quelle suite lui réserver.

C’est très difficile, en une journée, de faire l’instruction de cette demande et de donner un avis favorable, dans la mesure où il faut faire une EIEA qui nécessite environ 90 jours. Après cela, il faudra faire l’étude de danger qui permet d’identifier les mesures de prévention à mettre en place pour prévenir et gérer les cas de sinistre. C’est-à-dire l’attitude à tenir, s’il y a une déflagration, pour atténuer les effets. Ils veulent avoir une autorisation en une journée, ce qui n’est pas possible. C’est la raison pour laquelle le ministre de l’Environnement et du Développement durable a pris toutes ses responsabilités en donnant un avis défavorable pour le transport et le stockage à Diamniadio. Il ne s’en est pas arrêté là ; il a convoqué les responsables de X-Logs, pour leur notifier cela.’’

Alors quand est-ce que le produit pourra quitter le port de Dakar ? Cela dépend des autorités portuaires, répond-on au ministère de l’Environnement où l’on estime qu’il n’est pas possible d’autoriser le site de stockage présenté par l’entreprise propriétaire, alors que le ministère ne connait même pas son emplacement à Diamniadio. La solution la moins compliquée, pour le directeur de l’Environnement et des Etablissements classés, serait que ‘’ceux qui ont autorisé l’entrée de ce produit au Sénégal prennent leurs responsabilités et que le nitrate d’ammonium puisse être acheminé le plus tôt possible vers sa destination finale, notamment les sites miniers du Mali’’.

Lamine Diouf