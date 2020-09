Le peintre Kalidou Kassé sera célébré en fin d’année, pour fêter ses 40 ans de création. L’idée est de dévoiler une imagerie de l’artiste à travers ‘’une nouvelle palette, une nouvelle grammaire et une vision du monde qui changent notre engagement dans la couleur et la peinture’’.

Il est l’un des peintres les plus connus au Sénégal. On le surnomme le ‘’Peintre du Sahel’’, avec ses personnages filiformes. Kalidou Kassé comptabilise cette année 40 ans de carrière. Comme lors de ses 35 ans, il est prévu de fêter l’évènement. Ce sera du 21 novembre au 28 décembre. Il devra permettre de partager un ‘’bilan à mi-parcours pour affronter le futur’’, selon les organisateurs. Car ‘’dans l’histoire de chaque artiste, il arrive une période où faire le point devient vital pour la poursuite de l’itinéraire’’.

Ainsi, pendant un mois, il y aura une série de manifestations. En effet, l’anniversaire se décline en quatre événements. Le 27 novembre, une exposition intitulée ‘’Gis Gis bu bess’’ (titre même de la cérémonie dans sa globalité) aura lieu au Musée des Civilisations noires. Ce sera sous la direction artistique du brillant Dr El Hadj Malick Ndiaye, Conservateur du musée Théodore Monod de l’Ifan de l’université Cheikh Anta Diop.

En outre, il est prévu la projection d’un film sur l’artiste. Suivra un colloque sur ‘’Art et société’’ avec divers sous-thèmes : L’annulation de la dette africaine ; L’impact de la Covid-19 sur la culture, le tourisme, le numérique ; Enfance et avenir. En troisième temps, il y aura un side even, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (Pam) en faveur des jeunes du Sénégal. Le dernier évènement sera marqué par une remise des Palettes d’art à cinq personnalités du monde de l’art au Sénégal. Les noms des personnalités seront révélés le jour du vernissage.

‘’La vision stratégique de l’évènement s’appuie sur le concept ‘’Gis Gis bu bess’’ qui va porter, dans une approche inclusive, les 40 ans de Kalidou Kassé. En effet, la pandémie pose le débat sur un changement de nos modes de vie. Or, quand l’histoire de l’homme doit basculer dans un nouveau mode, les artistes et les commissaires d’exposition doivent en être les embrayeurs’’, a déclaré, par ailleurs, El Hadj Malick Ndiaye, lors d’une conférence de presse tenue au monument de la Renaissance africaine.

Pour lui, cette nouvelle vision est donc une invitation pour que, de l’expérience historique des formes, jaillisse une nouvelle parole portée par l’art sur nos humanismes, nos villes et notre urbanité, sur nos terroirs, sur les libertés et les démocraties, les richesses et le bien-être, sur la sacralité de la nature, sur la justice et l’équité sociale… En somme, sur les sociétés du présent et du futur.

‘’J’ai travaillé avec l’artiste. Et on a décidé de surprendre. Car, dans toute l’œuvre de Kalidou Kassé, il y a toute une littérature : les œuvres filiformes, la manière de montrer, d’agencer les couleurs, la présence du textile, les vastes champs étendus où l’on sent le souffle chaud du vent qui nous caresse la joue. En fait, il y a un univers enchanteur de Kalidou qui est connu. C’est son identité. Alors, le challenge, ici, c’est de faire de cette exposition la monstration d’une série de tableaux qui relève pratiquement de l’expérimental’’, a-t-il annoncé. Ainsi, l’exposition entend montrer ‘’la capacité d’un artiste à se régénérer’’. Il s’agira d’un changement radical d’approche plastique.

Pour surprendre, de nouvelles œuvres de l’artiste seront présentées. Selon le commissaire de l’exposition, ‘’il est important de considérer que les ‘40 ans de Kalidou Kassé’ représentent une série d’évènements qui s’inscrivent comme des moments forts de l’agenda artistique du Sénégal’’. Pour sa part, la secrétaire générale de la Biennale de Dakar, Marième Ba, estime que ce sont les 40 années ‘’d’une icône de l’art sénégalais et africain, Kalidou Kassé, d’une figure emblématique’’ qui sont en perspective d’être célébrés. Elle a fait savoir que ‘’le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, est engagé, avec son département, pour marcher à la cadence de l’artiste pour la réussite de cet anniversaire’’. Ce sera la première fois qu’une exposition individuelle d’un artiste sénégalais se tienne au Musée des Civilisation noires.

L’idée de fêter les 40 ans de carrière de M. Kassé vient de son l’entourage. Car, selon Anta Sow Kamara, membre du comité d’organisation, ‘’Kalidou n’a jamais voulu qu’on le célèbre’’. ‘’Un jour, au cours d’une discussion, on avait décidé de s’arrêter et de faire le point. On s’est alors rendu compte qu’il était à 35 ans de carrière. C’est comme ça que cela a démarré. Donc, c’est en 2015 qu’on a célébré ses 35 ans au musée Théodore Monod de l’Ifan’’.

Aussi, au-delà de toutes les manifestations annoncées, une exposition de l’artiste est prévue en France. Par conséquent, une partie de cette célébration se passera au pays de Marianne, et c’est à la dimension de Kalidou Kassé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFIL – KALIDOU KASSE

40 ans de réussite

Il est très difficile de trouver un artiste sénégalais aussi organisé que lui. Kalidou Kassé est de ceux qui ont très tôt compris que pour réussir dans l’art, on ne peut pas rester dans l’informel.

Kalidou Kassé occupe une place centrale dans l’histoire de l’art du Sénégal. Il est un artiste plasticien engagé né en 1957 à Diourbel (Sénégal). Il est surnommé le ‘’Pinceau du Sahel’’, car il évoque avec talent l’univers paisible et romantique du quotidien des sociétés africaines du Sahel. Il est formé aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès d’où d’ailleurs son talent de tapissier hors pair. Il était l’élève de Pape Ibra Tall. Kalidou Kassé a aussi eu le privilège d’être le commissaire de sa dernière exposition-hommage tenue à la place du Souvenir africain, en 2014.

Kalidou Kassé reste marqué par son passage aux MSAD. ‘’Durant ce passage aux Manufactures des arts décoratifs, j’ai appris beaucoup sur l’art sénégalais, parce que toutes les associations, tous les artistes, physiquement, spirituellement, y passaient, peut-être pour organiser leur travail. Etant très jeune, j’ai pu comprendre comment s’est déroulée l’histoire de l’art au Sénégal. J’ai eu de grands maitres qui m’ont accompagné’’.

Ce qui se ressent dans son travail, comme le fait savoir le conservateur du musée Théodore Monod et critique d’art Dr El Hadj Malick Ndiaye. En effet, il considère que Kalidou Kassé est un lien entre la modernité et la contemporanéité. Car ‘’les artistes qu’il a côtoyés ont fait histoire de l’art du Sénégal. Il est dépositaire en partie de ce geste. Il l’a perpétué et y a ajouté beaucoup de choses. Une bonne partie de son itinéraire permet de retracer une partie de cette histoire".

Le maitre des signes picturaux considère que sa ‘’fonction dans l’art est de nouer des rapports et de dénouer les confits. Ça ne m’intéresse pas de faire de l’art pour l’art. Si mon art peut servir à accompagner la population, c’est ça que j’appelle de l’art’’.

Ce plasticien a donc une particularité. Son talent et son engagement son connus et reconnus par tous. Il est un homme d’action. Kalidou Kassé est militant de la cause de l’art, de la culture. Il est dans toutes les initiatives visant à développer l’art ou les conditions des artistes. Il tend la main à la jeune génération, à travers des projets qu’il a lui-même initiés. Aussi, il trouve toujours le prétexte de porter la culture dans tous les secteurs de la vie quotidienne. ‘’Je lis dans un livre où Moustapha Tambadou, Directeur de rédaction de la revue ‘Ethiopiques’ à l’époque, rapportait une anecdote. Il disait qu’il a passé plusieurs heures avec Kalidou et Mme Derneville, pour faire des réunions en vue de voir comment organiser une grande exposition-vente à l’enchère dans le but de collecter des fonds pour amener l’artiste Alpha Wally Diallo se faire soigner à l’extérieur. Ça, c’est une action et il y a peu d’artistes qui sont engagés de ce point de vue’’, a témoigné M. Ndiaye.

L’art de Kalidou Kassé est métis, empreint d’un univers symbolique africain traversé par de multiples influences de l’histoire sénégalaise, du continent et du monde entier. L’artiste Kalidou Kassé est considéré comme un ambassadeur des arts africains à l’international. Ses œuvres se retrouvent exposées sur quatre continents, autant en collections officielles que privées : au Sénégal, en Tunisie, au Bénin, en Gambie, au Mali, au Soudan, en Côte d’Ivoire, en France, à Monaco, au Luxembourg, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Liban, aux Etats-Unis… Ainsi, il étend la conception même de l’art et de la culture qui est un secteur transversal.

Cependant, il est important pour lui de préciser à la conscience collective que la façon de pratiquer l’art est très différente d’un pays à l’autre. ‘’Nous avons nos réalités. Je m’inspire de mes réalités socio-culturelles, africaines, de mon entourage, de mon environnement’’, dit-il. Concepteur de plusieurs trophées, notamment celui du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres et du Grand Prix de la Biennale des arts de Dak’Art, il est également investi dans la transmission de son savoir-faire en tant que président fondateur de l’école des arts visuels Taggat. Il est aussi l’initiateur de la galerie des Ateliers du Sahel.

Fort de sa renommée internationale et de son implication dans le secteur de l’art, Kalidou Kassé est régulièrement sollicité en qualité de commissaire d’expositions, de président, de membre de commissions et jurys de festivals artistiques.

BABACAR SY SEYE