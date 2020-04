4e DÉCÈS DE LA COVID-19

L’information est tombée, hier nuit, comme un coup de massue de plus sur la tête d’un peuple sénégalais, de plus en plus désorienté par la pandémie de la Covid-19.

Une quatrième victime de ce satané virus a été enregistrée. Selon la note du ministère de la Santé, parvenue à EnQuête, il s'agit d'un patient de sexe masculin, âgé de soixante-huit (68) ans, habitant à Keur Massar.

Selon les services du département dirigé par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le patient était hospitalisé au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann. Il est décédé ce Dimanche 19 Avril 2020 des suites de sa maladie. Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale dit s'incliner devant la mémoire du disparu et présente à sa famille ses condoléances attristées. Le journal EnQuête s’associe à celles-ci.