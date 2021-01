L’affaire avait fait grand bruit et les auteurs du cambriolage de la Subdivision des douanes de Kolda rapidement arrêtés, il y a trois ans. Hier, ils ont expliqué par le menu comment et pourquoi ils ont visité les locaux et emporté la coquette somme de 6,9 millions F CFA.

Alioune Badara Diop, Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé sont des cambrioleurs inexpérimentés, candides et pas trop intelligents. Cette candeur leur a sans doute évité un long séjour carcéral.

En effet, hier, devant la chambre criminelle de Kolda, ils ont tous reconnus les faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction, port d’armes, atteinte à l’administration de la justice et recel pour lesquels ils ont été jugés et condamnés à 5 ans de réclusion.

Alioune Badara Diop a expliqué aux juges que, le 7 novembre 2018, sa mère l’avait envoyé à la Subdivision des douanes de Kolda qui procédait à une vente aux enchères. Elle lui avait chargé d’acheter de l’huile. ‘’Ce jour-là, dit-il, j’étais en compagnie d’Ousmane Boiro. Arrivés dans les locaux de la douane, nous avons trouvé le lieutenant Djiby Diouf qui descendait de son travail. Après l’avoir informé de l’objet de notre visite dans les locaux, il nous a amenés dans son bureau pour nous vendre de l’huile’’.

‘’Lorsque je lui ai remis 15 mille francs CFA pour l’huile, je l’ai vu ouvrir le coffre-fort qui contenant des liasses d’argent. J’étais emporté. L’idée était de venir voler cet argent avec mes amis. Car, mon grand frère et moi avons un projet de réaliser un poulailler, mais l’argent nous faisait défaut. Avec Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé, nous avons décidé d’aller voler cet argent’’.

Considéré comme le cerveau de la bande, Alioune Badara Diop a ajouté qu’ils ont mûri leur plan et décidé de passer à l’action, le 9 novembre 2018. A la nuit tombée, ils ont pris un coupe-coupe et un marteau, deux instruments qui leur ont facilité la tâche. Ils sont arrivés sur les lieux à 23 h 47 mn. Ils ont escaladé le mur, perforé le mur du bureau du lieutenant Djiby Diouf où se trouvait le coffre-fort qu’ils l’ont trainé sur une distance de 200 m. Là, ils l’ont éventré à l’aide du coupe-coupe, avant d’emporter les 6 millions 946 mille francs CFA qu’il contenait.

Les juges ont voulu savoir ce qu’ils ont fait de l’argent. Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé ont, chacun, acheté une moto. Alioune Badara Diop s’est lui payé un téléphone portable et a confié à sa sœur Aminata Diop la somme de 350 mille francs. Le président de la chambre criminelle : ‘’Et le reste de l’argent, qu’en avez-vous fait exactement ?’’ Les accusés : ‘’Nous avons acheté des habits et sollicité des marabouts pour ne pas être inquiétés.’’ ‘’Est-ce que grâce au mysticisme, vous avez obtenu gain de cause ?’’, a lancé le juge. ‘’Non’’, ont-ils rétorqué en chœur.

Comment le trio a été arrêté

Ces déclarations ont irrité le maitre des poursuites. Qui a martelé : ‘’Deux semaines après les faits, Alioune Badara Diop, Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé ont été arrêtés par la police, grâce à leur changement brusque de mode de vie. Les accusés se sont mis à acheter des motos toutes neuves, des tissus de valeur (bazin, wax…), du mobilier, des téléphones portables dernier cri, des magnétophones, entre autres. C’est ce brusque changement de leur train de vie qui a fini par attirer l’attention du voisinage, des amis et autres habitants du quartier.’’

Le procureur de poursuivre : ‘’C’est ainsi que la police a été alertée. Le lundi 22 novembre, vers 19 h, les éléments de la police ont effectué une descente dans le quartier. Puis, ils ont pris O. D., qui conduisait une moto neuve, en filature. Une fois en ville, ils l’ont interpelé. Dans un premier temps, ce dernier a laissé entendre qu’on lui a remis l’engin pour en faire un taxi-moto. Mais soumis à un feu roulant de questions, il a vendu la mèche, en soutenant que la moto appartient à Alioune Badara Diop qui lui a même confié que ce sont eux qui ont volé l’argent de la Subdivision de la douane de Kolda.’’

Le ministère public d’ajouter : ‘’Munis de cette information, les éléments du commissaire Sène ont effectué une descente inopinée au domicile d’Alioune Badara Diop. Avant que l’un des policiers ne finisse de prononcer son nom, le mis en cause a tenté de fuir, en escaladant le mur, mais les policiers avaient encerclé la maison. A la brigade de police, il a fini par reconnaitre les faits et balancer ses complices. Ce qui a permis l’arrestation d’Ousmane Boiro, Abdou Khadre Sangharé et D. S. Seck. Mais D. S. Seck a été finalement libéré, lors de l’instruction, du fait que ses acolytes, qui pensaient que c’est lui qui les avaient dénoncés, ont fini par comprendre qu’ils ont été arrêtés grâce au voisinage.’’

5 munitions, une arme et de l’argent retrouvés chez Alioune Badara Diop

D’après le maitre des poursuites, la perquisition faite chez Alioune Badara Diop a permis aux enquêteurs de retrouver la somme d’un million 160 mille francs CFA, un chargeur, cinq munitions et une arme. La somme de 490 mille a été retirée de son compte Orange money par la police.

Le grand frère et la sœur d’Alioune Badara Diop ont tenté de blanchir leur frère. Mais sa sœur Aminata Diop a aussi été arrêtée, au même titre que les voleurs. Ils ont été déférés, le mercredi 28 novembre, au parquet, avant d’être envoyés en prison.

Au vu de la gravité des faits, le procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle contre Alioune Badara Diop, Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé, pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec escalade, effraction et port d’armes et atteinte à l’administration de la justice, et recel contre Aminata Diop, avant de solliciter la confiscation de tout le matériel et les biens saisis.

Les avocats plaident pour des circonstances atténuantes

‘’Alioune Badara Diop, Ousmane Boiro et Abdou Khadre Sangharé ne méritent pas d’être condamnés à 15 ans de réclusion criminelle requis par le procureur. Car ils sont des délinquants primaires. Leur immaturité et leur fougue de jeunesse les ont entrainés à commettre ces crimes qui sont avérés. En les écoutant, on sent nettement que ce sont des jeunes qui, pour la première fois, viennent de réussir un coup. Si c’étaient de vrais délinquants, ils allaient tous disparaitre, après le forfait’’.

Ce faisant, ils ont plaidé des circonstances atténuantes pour les accusés.

‘’Alioune Badara Diop, à 25 ans, était étudiant à l’Université virtuelle ; Ousmane Boiro, apprenti-chauffeur âgé de 28 ans et Abdou Khadre Sangharé, conducteur de moto-Jakarta, âgé de 22 ans. Donc, ils sont tous jeunes, les condamner à 15 ans de réclusion criminelle revient à les tuer’’, ont martelé les avocats.

Finalement, les trois cambrioleurs ont écopé de 5 ans de réclusion criminelle. Même peine pour Aminata Diop, reconnue coupable d’atteinte à l’administration de la justice et recel. Tous leurs biens et les motos saisis ont été confisqués et les intérêts de la subdivision de la douane ont été réservés.

NFALY MANSALY