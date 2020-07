Les 5 filles dont 2 mariées ont été retrouvées, hier, à Keur Mbaye Fall, après une disparition de 48 heures. Elles déclarent avoir été kidnappées à Touba et acheminées à Dakar.

Plus de peur que de mal, dans l’épisode de la disparition des 5 filles de Touba, en attendant que la lumière soit faite dans cette affaire de présumé kidnapping. Cette intrigue est d’autant plus étonnante qu’il n’est pas commun que 5 personnes disparaissent en même temps. Vendredi dernier, à Touba, la nouvelle de leur disparition s’est répandue comme une trainée de poudre, avec des explications les unes plus surréelles que les autres. Ainsi, cela a été un grand soulagement pour les parents des jeunes filles âgées de 14 à 20 ans, lorsqu’elles ont été retrouvées, hier, saines et sauves, à Keur Mbaye Fall, une zone de la commune de Mbao, en banlieue dakaroise.

Selon nos informations, il y a parmi elles deux femmes mariées et 3 jeunes filles. Retrouvées hier par une vieille dame qui avait eu vent de cette affaire, M. D. Ndiaye, N. Faye, M. F. Ndiaye, Mb. Ndiaye et A. Ndiaye ont été remises entre les mains de la gendarmerie de la Zone franche. Selon nos interlocuteurs, lors des premières auditions devant les pandores, elles ont déclaré avoir été abandonnées par une personne qui les a kidnappées à Touba, vendredi dernier. Devant les enquêteurs, elles ont confié que c’est en partant à la mosquée pour la traditionnelle prière de vendredi, précédée par des séances de recueillement dans les différents mausolées des fils et petits-fils de Serigne Touba, qu’elles ont croisé un individu dans sa voiture qui leur a proposé de les déposer à la mosquée.

Sans arrière-pensée, elles sont montées dans le véhicule. C’est à cet instant, ont-elles dit, qu’elles ont perdu connaissance. Moins de 48 heures plus tard, elles ont été abandonnées, selon toujours les filles, à Keur Mbaye Fall, sans donner plus de détails sur ce qu’elles ont fait, entretemps, encore moins où elles ont créché durant toute cette période.

Selon toujours nos sources, les auditions devraient se poursuivre et ensuite, elles vont être remises à la police de Touba qui avait débuté l’enquête. A charge donc pour la police de Gouye Mbinde de poursuivre l’enquête pour élucider cette affaire qui recèle encore beaucoup de zones d’ombre.

Ouf de soulagement

N’empêche que le vieux Cheikh Ndiaye peut pousser un ouf de soulagement. Les membres de sa famille portées disparues ont été retrouvées. Habitant Yonou Darou Rahmane, il confiait peu plus tôt dans la journée : ‘’Elles avaient quitté le domicile familial le vendredi matin pour aller effectuer une ‘ziarra’ à la grande mosquée. Elles y sont restées jusqu’après le déjeuner qu’elles ont pris au domicile de Serigne Saliou Mbacké, en face de la grande mosquée, avant de se rendre à la bibliothèque (Darray Kamil). C’est à partir de ce moment que nous avons cessé d’avoir de leurs nouvelles. Elles ne sont pas rentrées depuis lors, causant une angoisse et de graves inquiétudes à leur maman qui ne cesse de pleurer. Au crépuscule, un de leur frère est allé sur les lieux, mais il ne les y a pas trouvées’’, a expliqué leur père.

A la suite de cela, une déclaration avait été faite à la police et c’est là-bas, renseigne le vieux Cheikh Ndiaye, ‘’qu’on nous a affirmé que le portable a été localisé à Dakar’’. Finalement, les filles vont pouvoir rentrer auprès de leurs familles.

CHEIKH THIAM