5000 kits de tests rapides

Karim Wade, qui se dit préoccupé par l’épidémie du coronavirus qui sévit au Sénégal, a participé à l’élan de solidarité nationale, suite à l’appel du président de la République. Il a offert ‘’un premier’’ lot de 5 000 kits de tests rapides.

‘’Malgré les difficultés et multiples contraintes liées à l’acquisition de tests fiables et de qualité de dépistage de coronavirus, il s’est assigné le devoir de réagir et n’a ménagé aucun effort pour obtenir des kits de tests rapides de dernière génération fabriqués en Corée du Sud. Il s’agit de test Biocredit Covid-19 Ag homologué par le gouvernement de la Corée du Sud et d’autres pays’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Une délégation envoyée par Wade fils a remis le lot au ministre de la Santé et de l’Action sociale hier.

A cet effet, un dossier comportant toutes les autorisations et certifications de mise à la consommation de ces tests a été remis à l’autorité. ‘’Grace à ces kits, les personnes testées pourront avoir les réponses en dix minutes. Ils permettront aux équipes en charge de la santé publique d’obtenir des résultats rapides et fiables et de dépister gratuitement les personnes symptomatiques, mais aussi toutes celles qui ont été en contact avec une personne testée positive.

Ceci va permettre non seulement d’améliorer le taux de prise en charge des personnes infectées ou à risque, mais également de les détecter beaucoup plus tôt’’, ajoute-t-on dans la note. Par ailleurs, Karim Wade remercie le président de la République Macky Sall d’avoir répondu à la lettre qu’il lui avait adressée officiellement pour l’informer de son initiative, toujours selon la délégation qu’il a envoyée.