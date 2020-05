Domicilié à Touba-Ouakam, le commerçant Abdoulaye Guèye a comparu devant le tribunal des flagrants délits, pour abus de confiance au préjudice d’Alioune Badara Diouf. Le montant est estimé à 22 millions de francs.

Alioune Badara Diouf, âgé de 28 ans, n’avait guère le choix que de traduire devant la justice son meilleur ami qui s’est bien joué de sa tête. Il avait une confiance aveugle en son ami qu’il considérait comme un frère. Mais ce dernier lui a planté un couteau dans le dos. Un jour, ce dernier l’a appelé au téléphone pour lui annoncer qu’une certaine Mbène s’intéresse à son terrain et peut le lui acheter pour la coquette somme de 22 millions. Tout excité à cette perspective, Alioune lui a donné son aval pour procéder à la vente.

Mais ce dernier avait vendu le terrain depuis un bon moment et avait juste besoin de finaliser les papiers. Pour se tirer d’affaire, Abdoulaye avait pris rendez-vous chez un notaire pour être plus crédible et a expliqué à Alioune que Mbène lui avait laissé une Range Rover d’une valeur de 9 millions, en guise de garantie, le temps qu’elle apporte les 22 millions du terrain, alors qu’il n’en était rien. Puisque, par la suite, Alioune n’a eu de cesse de réclamer son dû à son pote qui le faisait tourner en bourrique.

La dame, entendue à l’enquête, avait déclaré lui avoir remis 13 millions en liquide plus une Range Rover qui vaut 9 millions pour entrer en possession du terrain. Mais le prévenu, qui ne nie pas avoir reçu cette somme, prétend l’avoir versé à Alioune qui, jusque-là, n’a vu l’ombre d’un centime. Pis, il a empoché les sous et a muté la voiture à son nom. Malgré cela, son conseil a plaidé la relaxe pure et simple.

La partie civile a réclamé 32 millions pour le préjudice. Alors que le parquet a requis une peine d’un an ferme. Au final, Abdoulaye a écopé d’une peine d’un an dont 6 mois ferme et devra allouer 25 millions à la partie civile.

Fama Tall