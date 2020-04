L’enquête sur la mort suspecte de la demoiselle Hiba Thiam, la nuit du vendredi au samedi derniers aux Almadies, est pratiquement bouclée. Les 7 prévenus seront présentés devant le procureur, aujourd’hui. Un agent des forces de l’ordre est mouillé.

Hier, en début d’après-midi, la rumeur de la libération de tous les mis en cause dans l’affaire Hiba Thiam, morte dans des conditions suspectes, la nuit du vendredi au samedi derniers aux Almadies, s’est répandue comme une traînée de poudre. Il n’en est rien, car au même moment, les 6 suspects étaient en train d’être cuisinés par les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane.

Selon nos informations, les enquêteurs ont veillé la nuit d’hier, pour ne pas voir le dossier aboutir à une prolongation de garde à vue. Ainsi, sauf changement de dernière minute, la bande, composée de Dame Amar, sa copine Alya, Louty Ba, Diadia Tall, Fatima appelée ‘’Poupette’’, Nekh et Amadou Niane alias ‘’Am’’, le dernier à avoir été interpellé durant la nuit d’avant-hier, sera remise entre les mains du procureur de la République qui va décider de leur sort.

Une kyrielle de délits pèse sur leurs dos, confie-t-on, dans ce dossier qui a été successivement géré par les gendarmes de la brigade de Ngor, celle de recherches de Faidherbe et enfin la Section de recherches de Colobane, 4 jours durant.

En outre, selon nos informations, les résultats de l’autopsie pratiquée dans un établissement sanitaire de la place sur la victime, parvenus hier entre les mains des pandores dans la journée, attestent qu’elle est morte d’overdose, d’intoxication par drogue.

Le dealer et d’autres personnes activement recherchés

En outre, l’enquête a révélé un autre élément de taille qui est venu corser le dossier. Selon nos interlocuteurs, la bande à Dame Amar a bénéficié du soutien d’un agent des forces de défenses et de sécurité (FDS), le jour du drame. Il s’agit d’un certain Diédhiou. Son rôle, confient nos interlocuteurs, était de les faire passer entre les mailles des forces de sécurité en patrouille et stationnées dans les points stratégiques de la capitale, durant cette période de couvre-feu. Il leur servait de flèche avec son motard. Le bonhomme en question a été entendu hier par les enquêteurs avant d’être remis à ses supérieurs qui l’ont gardé dans un endroit tenu secret pour qu’il y passe la nuit. Ceci s’explique par le fait que les deux procédures ne sont pas pareilles, vu son statut d’homme de tenue. Pour son cas, nos interlocuteurs n’ont pas voulu nous préciser, avec exactitude, s’il fera partie des personnes qui seront remises entre les mains du procureur, ce matin, ou si ce motard reste à la disposition de la justice, en cas de besoin, pour la suite de l’enquête.

Selon toujours nos informations, malgré les intenses investigations menées par les enquêteurs, l’étranger, qui aurait ravitaillé le groupe le jour des faits, en drogue, est activement recherché. Il se terre dans son coin, mais son arrestation serait imminente. Il y a aussi d’autres personnes qui font l’objet d’intenses recherches de la part des éléments de la Section de recherches. Ils sont mouillés dans le cadre de cette affaire, persistent nos sources.

CHEIKH THIAM