À 65 ans, l’ancienne ministre sous Abdoulaye Wade, Aïssatou Mbodj dite ‘’Aïda Mbodj’’, décroche un Doctorat en relations internationales et diplomatie.

La députée à l'Assemblée nationale a soutenu, hier, son Doctorat via la plateforme E-Learning du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Dakar. Un organisme doté d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle a obtenu la mention ‘’Très honorable’’.

La soutenance de sa thèse de doctorat portait sur ‘’La gouvernance territorialisée : Modèles de développement des territoires’’. Un sujet qui lui est familier, puisqu’elle a été députée-maire et présidente du Conseil départemental de Bambey.