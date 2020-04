Le curé de la paroisse Sainte Anne de Thiès, Abbé Henri Ciss, a invité, dimanche, les fidèles catholiques à ne pas perdre espoir, face à cette pandémie de la Covid-19 qui a déjà fait plus de 110 000 morts à travers le monde. Il appelle à un retour à Dieu et affirme que le Seigneur, avec toute sa grâce, va aider le monde à se débarrasser de ce virus mortel.

Une cour totalement vide. Pas un seul fidèle ! En cette matinée de Pâques, c'est le silence de cathédral… à la cathédrale de Thiès. Une image saisissante, pour qui connait l’avenue Monseigneur François Xavier Dionne. Chaque dimanche pascal, cette allée, qui porte le nom d'un des défunts évêques du diocèse de Thiès, grouille de fidèles catholiques. Mais, ce dimanche 12 avril 2020, restera à jamais gravé dans la mémoire des paroissiennes et paroissiens de la cathédrale Sainte-Anne qui, pour cause de la pandémie de la maladie à coronavirus, n'ont pas pu communier et célébrer dans la joie la résurrection de Jésus Christ, Fils bien-aimé de Dieu.

A l'intérieur de la grande bâtisse, un petit autel y est aménagé tout à fait à l'extrême gauche de l'église, pour la célébration du dimanche de la Résurrection. Un espace de quelques mètres carrés. C'est ici où abbé Simon Pierre Thior, qui a présidé la messe, les abbés Henri Ciss, Charles Lwanga Dionne, Armand Ngamby Ndiaye et quelques religieuses ont entonné sans cesse le ''Alléluia'', en l'absence des milliers de fidèles. Mais ils ont quand même chanté pour manifester leur joie à celui qui a vaincu la mort.

Dans son homélie, le curé de la paroisse s'est directement adressé aux fidèles catholiques confinés dans les maisons, en leur demandant de ne pas perdre espoir, malgré cette pandémie liée à la Covid-19 qui frappe le monde entier. "Chers frères et sœurs, nous voici au sommet de la Semaine sainte. Lors des célébrations eucharistiques, il y a un passage que les fidèles reprennent en chœur. Ils disent : 'Nous proclamons ta mort Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.' C'est aujourd'hui que nous vivons cette gloire. Donc, ne perdez pas espoir. La vie est pleine de vicissitudes. Mais il faut que chacun ait confiance en Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Dieu est de notre côté et nous aidera à nous débarrasser de cette pandémie", soutient abbé Henri Ciss.

Poursuivant, il ajoute qu'il n'est pas question de baisser les bras, même si nous vivons un moment angoissant causé par la pandémie. Car, dit-il, Dieu ne laisse pas la victoire à la mort.

Retourner à Dieu

Au cours de cette célébration eucharistique du dimanche de la Résurrection, qui durait d’ordinaire 3 heures et qui cette fois n’a pas excédé 1 heure 20 minutes, le curé de la paroisse Sainte-Anne de Thiès rappelle aux uns et aux autres que le jour de la Résurrection du Christ est un moment d'espoir, de joie et de libération. C'est pourquoi il invite les fidèles catholiques à mettre à profit le temps pascal pour se libéré de ''toutes les chaînes''.

Abbé Henri demande également à tous de ne pas oublier que Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, vient toujours au ''secours de l'humanité'', dans des moments difficiles. Aussi, appelle-t-il à la prière pour un monde beaucoup plus rayonnant, en cette période marquée par cette crise sanitaire mondiale. ''Nous sommes confinés dans nos maisons. Mais nos cœurs ne sont pas confinés. Ouvrons-les largement et retournons à Dieu.

Je vous exhorte à continuer la prière familiale. Il faut fêter aussi dans les maisons pour éviter l'anxiété'', recommande le curé de Saint-Anne. Préoccupé lui aussi par la propagation du nouveau coronavirus, abbé Henri Ciss appelle tout le monde au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires du pays et les consignes du gouvernement.

De son côté, abbé Simon Pierre Thior rappelle aux fidèles l'essence même de la célébration du mystère de la foi chrétienne. Pour lui, les uns et les autres doivent demeurer enracinés dans la foi. Ainsi, indique-t-il, en dépit du confinement imposé par la Covid-19, cela ne doit ''enlever en rien à la foi que nous avons en Jésus Christ''.

Très loin des fidèles, les prêtres et religieuses ont prié ce dimanche, par l'intercession du ressuscité pour le personnel soignant du Sénégal et d'ailleurs, et pour tous ceux et celles qui souffrent des conséquences de cette pandémie mondiale.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)