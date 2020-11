A la suite du remaniement ministériel de ce dimanche, plusieurs ministres sortants ou qui ont changé de département ont adressé des remerciements au chef de l’Etat et à leurs ex-collaborateurs.

C’est le cas de l’ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana. Dans une note, le nouveau ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), se dit très honoré par la confiance renouvelée du président de la République.

‘’Je le remercie très sincèrement pour ces 18 mois de collaboration active au contact des populations, sous sa généreuse supervision ’’, a dit Abdou Karim Fofana. Il n’a pas manqué de remercier l'ensemble de ses collaborateurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour, dit-il, leur engagement et leur dévouement autour de projets structurants dans le cadre de vie et le logement.