Les agents du ministère de l’Environnement ont procédé, hier, à la présentation des vœux du Nouvel an au ministre Abdou Karim Sall. ‘’Cette cérémonie est une occasion de réaffirmer la force de la relation entre le ministère et ses agents valeureux’’, a-t-il déclaré en marge de la cérémonie qui a enregistré la décoration de 34 agents. En effet, 13 parmi eux ont reçu l’Ordre national du lion et 21 celui du mérite.

Considérant que l’environnement occupe une place de choix dans l’axe 2 du PSE, Abdou Karim Sall a invité les agents à l’union et à la mobilisation. Non sans s’engager pour le renforcement de leurs capacités et la mise en place d’un système de motivation.

Selon M. Sall, au cours de l’année 2020, le ministère de l’Environnement et du Développement durable est à la croisée des chemins, car il doit mettre en œuvre des réformes telles que l’application du budget programme, l’application sur le plastique et la reforestation nationale du territoire.