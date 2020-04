Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, par ailleurs Maire de la commune de Mbao, a offert 15 t de riz, du sucre à toutes les communes du département de Pikine.

Dans le même élan de solidarité, il a donné une centaine de sacs de riz et du sucre à la paroisse et à la communauté chrétienne de Mbao, à la veille des fêtes de Pâques, tel qu’indiqué dans un communiqué de presse reçu hier. C’est la réponse du ministre à l’appel du président Sall pour contrer la propagation de la Covid-19. ‘’Le premier axe concerne le renforcement du système sanitaire.

Le deuxième concerne la résilience sociale des populations. Le troisième la stabilité macroéconomique et le soutien au secteur privé ; et le quatrième, la sécurisation des populations en termes de disponibilité ou d’approvisionnement en denrées et produits médicaux. C’est dans le cadre de cette résilience sociale des populations que nous apportons notre soutien et notre appui à cet élan de solidarité’’, a dit Abdou Karim Sall.

Il a rappelé aux populations qu’il est ‘’important de respecter les consignes données par les spécialistes de la santé, notamment les gestes barrières, éviter les attroupements, rester à la maison, si le déplacement n’est pas lié à une urgence, pour que notre pays puisse sortir indemne de cette pandémie’’.