Invité hier de l’émission ‘’Le Point’’ sur la RTS1, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a répondu aux récriminations des membres de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS). Ces derniers accusent ses services d’avoir attendu qu’ils dédouanent leurs marchandises pour faire entrer en vigueur la loi n°2020-04 du 20 janvier 2020 concernant la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. Selon Abdou Karim Sall, cette information n’est pas conforme à la réalité et que son ministère n’a jamais délivré une autorisation d’importation de plastique, pour plusieurs raisons.

‘’Depuis mon arrivée à la tête de ce département, je n’ai jamais donné une autorisation dans ce sens. Pour la simple raison que cette loi interdit les sachets à faible micronnage, donc les sachets qui n’étaient pas interdits ne nécessitaient pas une autorisation particulière. J’ai été surpris d’entendre cette nouvelle de leur part’’, s’est-il innocenté. Mieux encore, il a soutenu avoir eu une rencontre avec les industries du plastique au mois de juin 2019. A cette occasion, il leur avait fait part de la décision de l’État de changer la loi 2015-09 qui avait des manquements. Elle ne permettait pas de combattre de manière efficace le plastique. Il avait également partagé avec eux les dispositions qui devraient être prises pour une probable anticipation.

...Cependant, les industriels n’ont pas pris en compte cela. Abdou Karim Sall affirme qu’il y a des conteneurs de sachets plastiques qui sont entrés dans le pays et il ignore par quel procédé cela a pu être possible. ‘’Mais je défie quiconque de montrer une autorisation du ministre leur permettant de faire entrer ces produits dans le pays. Je signale aussi qu’une fois que cette loi est entrée en vigueur, tous ces produits sont prohibés. Nous n’hésiterons pas à faire le tour des commerces et grandes surfaces pour voir si cette loi est respectée. Si elle ne l’est pas, nous allons faire notre travail’’, précise-il. Ils ont déjà commencé et ça ne rigole pas. Abdou Karim Sall a indiqué que 9 t de sachets plastiques ont été saisies dans la région de Dakar. Ils n’en ont pas encore fini puisque, a-t-il rappelé, leur objectif est de voir disparaitre tout ce qui est plastique partout dans le pays.